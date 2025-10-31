Wegen KI: Jungen könnten laut Studie verlernen, Grenzen zu respektieren

Immer mehr junge Menschen wenden sich mit ihren Fragen und Problemen an Chatbots. Auch freundschaftliche und romantische Beziehungen zu KI-Systemen nehmen zu. Wie The Guardian berichtet, kann das insbesondere für Jungen weitreichende Folgen haben.

Viele ziehen Chatbots echten Kontakten vor

Ursprünglich sollten Tools wie ChatGPT den Arbeitsalltag erleichtern. Eine Studie von OpenAI zeigt allerdings, dass der KI-Bot inzwischen überwiegend für private Anliegen genutzt wird. Im Juni 2025 machten nicht-berufliche Themen schon 73 Prozent aller Gespräche aus. Laut Sam Altman nutzen vor allem junge Erwachsene in ihren 20ern und 30ern ChatGPT inzwischen sogar als Lebenscoach. „Sie treffen keine wichtigen Lebensentscheidungen mehr, ohne vorher ChatGPT um Rat zu fragen, was sie tun sollen“, so der OpenAI-CEO. Künftig könnte noch eine weitere Dimension hinzukommen, denn das Unternehmen plant eine Version des Chatbots, mit der Erwachsene auch erotische Gespräche führen können.

Damit hat KI zunehmend das Potenzial, echte zwischenmenschliche Beziehungen zu ersetzen. Gerade bei jugendlichen Nutzer:innen kann das allerdings problematisch sein – insbesondere bei Jungen. Male Allies UK, eine Organisation, die sich für Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion einsetzt, hat in Großbritannien insgesamt 1.032 Jungen im Alter von 11 bis 15 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind laut The Independent alarmierend: 32 Prozent der Jugendlichen können sich eine Freundschaft mit einer KI vorstellen, während mehr als die Hälfte (53 Prozent) sogar angibt, das Online-Leben der Realität vorzuziehen. Lee Chambers, Gründer und Geschäftsführer von Male Allies UK, sagt: „Wir haben eine Situation, in der viele Eltern immer noch denken, dass Jugendliche KI nur benutzen, um bei ihren Hausaufgaben zu schummeln.“ Das sei längst überholt. Vielmehr würden Chatbots zunehmend als persönliche Ratgeber oder gar Therapeuten dienen. „Sie sagen: Es versteht mich, meine Eltern nicht“, so Chambers.

Junge Männer brauchen mehr positive Vorbilder

Auch der Umgang mit dem anderen Geschlecht könnte durch die häufige Nutzung von Chatbots nachhaltig beeinträchtigt werden. „Wenn ihre Haupt- oder einzige Quelle, um mit einem Mädchen, an dem sie interessiert sind, zu sprechen, jemand ist, der ihnen nicht ‚nein‘ sagen kann und an jedem ihrer Worte hängt, lernen Jungen keine gesunden oder realistischen Wege, mit anderen umzugehen“, heißt es im Bericht von Male Allies UK. „Probleme mit dem Mangel an physischen Räumen, um sich mit Gleichaltrigen zu treffen, können sich durch KI-Begleiter ernsthaft negativ auf die Fähigkeit von Jungen auswirken, Kontakte zu knüpfen, Beziehung zu führen und zu lernen, Grenzen zu erkennen und zu respektieren.“

Schon jetzt gaben 32 Prozent der Befragten an, dass Frauenrechte für sie keine große Bedeutung haben. 54 Prozent glauben außerdem, dass Jungen es heute schwerer haben als Mädchen, und sehen darin auch den Feminismus als Ursache. Frauenfeindliche Influencer wie Andrew Tate dominieren die Social-Media-Feeds vieler Jugendlicher. An positiven Vorbildern mangele es dagegen, so Chambers. Auch in den Medien werde vor allem toxische Männlichkeit thematisiert. Das führe dazu, dass 79 Prozent der befragten Jungen angaben, gar nicht genau zu wissen, was Männlichkeit eigentlich bedeutet. „Es ist toxisch. Das ist alles, was ich jemals gehört habe“, sagte ein Schüler dazu.

Mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung

Die Inhalte von Influencern wie Andrew Tate nutzen die Unsicherheit junger Männer gezielt aus und schüren unrealistische Erwartungen. Das ist ein weiterer Grund, warum sie zunehmend Zuflucht bei Chatbots suchen. „Wir müssen anfangen, den Jungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ihre Bedürfnisse zu unterstützen und aufhören, sie so zu behandeln, wie wir es vor 10 oder 20 Jahren getan hätten“, so Chambers. „Den Jungs unserer Zukunft zuzuhören, ist jetzt wichtiger denn je.“