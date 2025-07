Wegen Siri? Dieses Apple-Gadget soll später als geplant erscheinen

Ursprünglich sollte der sogenannte Home-Hub mit neuen Siri-Funktionen ausgestattet werden, die Apple für iOS 18.4 vorgesehen hatte. Diese musste das Unternehmen jedoch aufgrund technischer Schwierigkeiten verschieben. Zu den geplanten Funktionen zählen eine kontextsensitive Sprachassistenz, die auf Nutzerinformationen zugreifen kann, sowie die Fähigkeit, Bildschirminhalte auszulesen und mit diesen zu interagieren. Auch eine neue Version der sogenannten App Intents zur App-Steuerung, die Entwickler auf Wunsch in ihre Programme einbauen können, ist vorgesehen, steht aber immer noch aus.

Ausstattung und Funktionsumfang

Der Home-Hub soll laut Berichten mit einem quadratischen sechs Zoll großen Bildschirm ausgestattet sein und auf einem Betriebssystem namens homeOS laufen. Die Steuerung erfolgt primär über Sprachbefehle. Ein App-Store ist zunächst nicht vorgesehen, dafür plant Apple offenbar eine Kamera für Facetime-Anrufe. Als Prozessor könnte der Chip aus dem iPhone 16 zum Einsatz kommen, was das Gerät mit Apple Intelligence kompatibel machen würde.

Unklar bleibt, ob im Home-Hub direkt ein Lautsprecher integriert wird oder ob Apple ein separates Lautsprecher-Dock anbieten wird. Auch die Frage, ob es sich bei dem Gerät um eine neue Version des Homepod-Lautsprechers mit Touchscreen handelt oder ob parallel ein solches Modell erscheint, ist noch nicht geklärt.

Warten auf die verbesserte Siri

Bloomberg berichtet, dass aktuell kaum Anzeichen für eine Veröffentlichung des Geräts in diesem Jahr bestehen. Stattdessen sei ein Launch zeitgleich mit der „neuen Siri“ im kommenden Jahr wahrscheinlich.

Apples Softwarechef Craig Federighi betonte kürzlich in einem Interview, dass die angekündigten Siri-Verbesserungen „keine Vaporware“ seien. Das Unternehmen habe sich jedoch für eine neue technische Umsetzung entschieden, nachdem die erste Version nicht den internen Qualitätsanforderungen entsprochen habe. Diese Neuentwicklung benötigt offenbar noch bis 2026.

