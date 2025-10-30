Weihnachtsfeier mit ChatGPT: Was KI bei der Event-Planung leistet – und wo sie scheitert

Die Weihnachtsfeier steht an, das Budget ist begrenzt und die Ideen gehen aus. Künstliche Intelligenz kann in dieser Stresssituation helfen – wenn man sie richtig einsetzt. Ein strukturierter Prompt liefert nicht nur kreative Ideen, sondern auch realistische Kostenschätzungen und Zeitpläne.

Der Schlüssel liegt in der detaillierten Rollenvergabe. Statt „Du bist Eventplaner“ funktioniert „Du bist eine erfahrene Eventplanerin mit Expertise in kreativen, durchführbaren Events“ besser, denn diese Präzision führt zu konkreteren Ergebnissen.

Für besseres Ergebnis: Nachfragen einbauen

Entscheidend ist zudem der Zusatz: „Welche Fragen hast du, bevor du loslegst?“. Damit startet ein Dialog, der oft vergessene Details aufdeckt: Braucht ihr veganes Catering? Wie viele Teilnehmer kommen? Gibt es ein festes Budget? Die KI fragt systematisch ab, was Menschen oft übersehen.

Bei Tests mit verschiedenen KI-Tools entstanden so durchaus brauchbare Konzeptvorschläge. Von der klassischen Showküchen-Party bis zum internen Festival – die Bandbreite überrascht. Jedoch gibt es Einschränkungen. Manche Ideen klingen zwar gut, allerdings sind sie wenig realistisch.

Wo KI an ihre Grenzen stößt

Das größte Problem: KI kann sich an Details festbeißen. Das im Beispiel bei t3n MeisterPrompter erwähnte „Quiz“ sollte eigentlich nur ein Impuls sein. Statt einen Vorschlag damit zu gestalten, taucht es hingegen in jeder Variante auf. Das sorgt für fehlende Varianz und ist teilweise auch überflüssig für den Event-Vorschlag. Hier hilft nur, den Prompt anzupassen oder neu zu starten.

Auch bei Kostenschätzungen ist Skepsis angebracht. Die vorgeschlagenen Budgets wirken oft zu optimistisch. Ein kritischer Blick und Nachfragen sind daher Pflicht.

Der Prompt funktioniert übrigens nicht nur für Weihnachtsfeiern. Sommerfeste, Jubiläen oder Produktlaunches lassen sich genauso planen. Wichtig ist nur, die Parameter entsprechend anzupassen. Details zur Nutzung sowie die komplette Prompt-Vorlage zum Kopieren gibt es in der verlinkten Podcast-Folge.

Dieser Artikel wurde mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.