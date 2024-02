84 Prozent der Mitarbeiter ist dieser Benefit wichtig – doch Führungskräfte blocken ab

Liebe Leserinnen und Leser, drei Dinge sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besonders wichtig: eine attraktive Bezahlung, flexible Arbeitsbedingungen und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. Vor allem letzteres rückt immer mehr in den Vordergrund angesichts dessen, dass die deutsche Wirtschaft sich in transformativen Zeiten befindet und KI in Zukunft in so manch einem Beruf zum Jobkiller werden könnte.