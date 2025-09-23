Welche Menschen sind eigentlich gemeint, wenn KI als „menschlich“ beschrieben wird?

Wir Menschen sind eine äußerst diverse Spezies. Eine Vielzahl von Faktoren – vom kulturellen Hintergrund über das Bildungsniveau bis hin zu den individuellen Erfahrungen – prägen unseren Charakter. Wenn wir also davon sprechen, wie menschlich die Antworten von großen Sprachmodellen bisweilen wirken, sollten wir uns auch immer die Frage stellen, von welchem Menschen wir hier eigentlich ausgehen.