Welche Menschen sind eigentlich gemeint, wenn KI als „menschlich“ beschrieben wird?
Wir Menschen sind eine äußerst diverse Spezies. Eine Vielzahl von Faktoren – vom kulturellen Hintergrund über das Bildungsniveau bis hin zu den individuellen Erfahrungen – prägen unseren Charakter. Wenn wir also davon sprechen, wie menschlich die Antworten von großen Sprachmodellen bisweilen wirken, sollten wir uns auch immer die Frage stellen, von welchem Menschen wir hier eigentlich ausgehen.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Kim Rixecker betreut bei t3n das Ressort Software & Infrastruktur. Darüber hinaus kümmert er sich einmal wöchentlich als Chef vom Dienst um die Planung und Koordinierung der Online-Inhalte auf t3n.