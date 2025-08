Welche Anlagentypen die Photovoltaik vorantreiben – Statistik der Woche

Solarausbau in Deutschland. (Symbolgrafik: Statista)

Die Photovoltaik erlebt in Deutschland einen neuen Boom – und dieser wird zunehmend von privaten Haushalten getragen. Daten der Bundesnetzagentur zeigen, dass der Nettoausbau der installierten Spitzenleistung auf Gebäuden im Jahr 2024 vor allem durch kleine und mittlere Dachanlagen vorangetrieben wurde. Anlagen bis 20 kWp machten mit über 4.300 Megawattpeak den größten Anteil aus, gefolgt von Segmenten bis 30 und 100 kWp. Großanlagen über 500 kWp spielen im Gebäudebereich weiterhin eine untergeordnete Rolle.

Interesse an dezentraler Energieerzeugung

Parallel dazu steigt die Zahl der Mini-Solaranlagen rasant. Laut Destatis wurden allein im Jahr 2024 über 430.000 neue steckerfertige Balkonkraftwerke in Betrieb genommen – ein Rekordwert, der 2025 sogar noch übertroffen werden könnte. Diese Entwicklung zeigt, wie stark das Interesse an dezentraler Energieerzeugung gewachsen ist. Balkonkraftwerke gelten als niederschwelliger Einstieg in die Solarenergie und sind besonders bei Mietenden beliebt.

Einspeisungsrekord aus Photovoltaik

Auch die Stromproduktion durch Photovoltaik erreicht neue Höchststände. Wie das Fraunhofer ISE berichtet, wurde der bisherige Einspeisungsrekord von 8,5 Terawattstunden aus dem Juni 2024 bereits im April 2025 übertroffen. Mit 8,53 TWh war der April der bislang produktivste Monat in der Geschichte der deutschen Solarstromerzeugung.

Die Daten belegen: Der Photovoltaik-Ausbau in Deutschland ist nicht nur eine Frage großer Solarparks, sondern zunehmend ein Projekt der Bürgerinnen und Bürger.

Mehr zur Statistik der Woche:

