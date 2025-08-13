Welches Format sich im linearen Fernsehen hält – Statistik der Woche
Das lineare Fernsehen verliert zunehmend an Relevanz – zumindest als Unterhaltungsmedium. Eine aktuelle Auswertung der Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse 2024 zeigt: Während 95 Prozent der über 70-Jährigen mindestens einmal pro Woche das klassische Fernsehprogramm nutzen, sind es bei den 14- bis 29-Jährigen nur noch 48 Prozent. Stattdessen dominieren Streamingdienste (71 Prozent) und Youtube (78 Prozent) den Medienkonsum der jungen Generation.
Die Mediatheken der Fernsehsender, sowie deren Inhalte auf Youtube, zielen zwar häufig auf junge Nutzer:innen ab, werden von diesen jedoch nur bedingt angenommen, wie die Statista-Grafik zeigt. Menschen im Alter von 50 Jahren und aufwärts interessieren sich noch weniger für diese Angebote.
Medienkonsum der verschiedenen Generationen
Auch bei der Nutzungsintensität zeigt sich ein Generationenwandel: Mehr als elf Stunden pro Woche verbringen 52 Prozent der 50- bis 64-Jährigen mit Fernsehen – bei den 18- bis 29-Jährigen sind es nur 20 Prozent. Umgekehrt sind Streamingdienste bei den 30- bis 39-Jährigen besonders beliebt (30 Prozent nutzen sie intensiv), während ältere Gruppen deutlich seltener darauf zurückgreifen. Interessant ist hierbei, dass die 18- bis 29-Jährigen entgegen der Erwartung nicht zu den Dauerstreamern zählen.
Trotz des schwindenden Interesses hat das lineare Fernsehen weiterhin einen festen Platz – vor allem als Informationsquelle. Nachrichten sind mit 31,5 Prozent das beliebteste Format, gefolgt von Reise- und Kultursendungen (26 Prozent) sowie Sportübertragungen (23,5 Prozent). Unterhaltungsshows und Krimis rangieren deutlich dahinter.
Die Daten zeigen: Lineares Fernsehen ist kein Auslaufmodell, sondern ein Medium im Wandel. Während es für jüngere Zielgruppen zunehmend an Bedeutung verliert, bleibt es für ältere Menschen ein zentraler Bestandteil des Medienalltags – insbesondere, wenn es um verlässliche Informationen geht.
