Weltfrauentag 2025: Diese positiven Veränderungen sehen Gestalterinnen – und das fordern sie

Aya Jaff, Tanja Richter und Julia Freudenberg sind „Women in Tech“: Welche Entwicklungen sehen sie in der Branche? (Bildquellen, von links nach rechts: Sebastian Lock, Vodafone, Hacker School)

In der technischen Forschung und Entwicklung ist der Frauenanteil innerhalb von zehn Jahren bis 2023 von elf auf achtzehn Prozent gestiegen. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts.

Frauenanteil in der Tech-Branche noch immer zu gering

Gleichzeitig bedeutet das, dass der Frauenanteil in der Tech-Branche immer noch sehr gering ist. Vielleicht liegt das auch an Vorurteilen, die bezüglich Frauen und Technik nach wie vor existieren. Ein Klischee zeigt etwa eine Bitkom-Umfrage. 39 Prozent der Befragten gaben an, Männer seien für IT- und Digitalberufe „grundsätzlich besser geeignet“. Sie irren sich, denn das Geschlecht gibt keine Eignung vor. Es sind die Fähigkeiten, die persönlichen Interessen und das Umfeld, was prägt.

Beispiele, warum Frauen in der Tech-Branche gebraucht werden, liefern auch unsere sechs Zitatgeber:innen. Manches hat sich in den vergangenen fünf Jahren, seit der Coronapandemie, aus ihrer Sicht zum positiven verändert. Allerdings sind noch einige Verbesserungen wichtig.

Aya Jaff, Gründerin und Autorin mit dem Fokus auf Technologie und digitaler Nachhaltigkeit

„In fünf Jahren hat sich wenig verändert: In Deutschland sind nur 18 Prozent der Tech-Fachkräfte weiblich, während Länder wie Schweden 41 Prozent erreichen. Gleichzeitig fahren Google und Meta ihre DEI-Programme zurück – Diversität wird gestrichen, wenn sie Geld kostet.

Das DEI-Versprechen war oft nur eine Imagekampagne. Jetzt, da wirtschaftliche Unsicherheiten wachsen, zeigt sich, dass Diversität für viele nur ein Luxus war – einer, den man sich nicht mehr leisten will.

Wer es ernst meint, muss über strukturelle Ungleichheiten sprechen: faire Aufstiegschancen, Lohntransparenz und Quoten in Führungsetagen. Alles andere ist kosmetische Korrektur.“

Amrei Bahr, Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information

„Einen richtig guten Job machen reicht nicht: Für Frauen in männerdominierten Berufsfeldern wie der Wissenschaft gilt nach wie vor, dass sie mehr leisten müssen als ihre männlichen Kollegen. Die werden primär nach Inhalten und Fähigkeiten bewertet, die für ihren Beruf entscheidend sind. Bei Frauen zählen die auch, aber sie sollen zusätzlich empathisch und sorgend sein, sich um alle kümmern. Gleichzeitig sind sie mit der Quotenfrau-Vermutung konfrontiert: Sie hätten es nur so weit geschafft, weil sie Frauen sind. Aber: Das Gegenteil ist wahr. Wissenschaftlerinnen fechten zig zusätzliche Kämpfe aus, von denen ihre männlichen Kollegen nichts ahnen. Das ist unfair – und muss sich dringend ändern.“

Mira Jago, Programmiererin und Gründerin

„In den letzten fünf Jahren hat sich in Sachen Frauen in der IT einiges getan – Förderprogramme und Frauennetzwerke werden kontinuierlich ausgebaut und viele Initiativen setzen oft schon früh bei Schülerinnen an. Ob diese Programme erfolgreich sein werden, werden wir aber erst in einigen Jahren sehen. Und sie werden nur Wirkung zeigen, wenn wir unsere Anstrengungen aufrechterhalten.

Ein Blick in die USA zeigt, wie fragil Fortschritte sein können. Tech-Riesen wie Google und Meta streichen ihre Diversity-Programme – und gleichzeitig können wir sehen, was passiert, wenn Tech von einer bestimmten Sorte Mann dominiert wird.

Die Entscheidungen von Musk, Zuckerberg und Co. zeigen, wie toxische Männlichkeit die Branche prägt: irrationale, egozentrische Führung, Fokus auf kurzfristige Erfolge statt nachhaltiger Innovation, ein Arbeitsklima, das auf Konkurrenz und Härte statt auf Zusammenarbeit setzt.

Frauen in Führungspositionen in der Tech-Branche sind kein ‚nice to have‘, sondern essenziell, um ein gesundes, innovatives und zukunftsfähiges Tech-Ökosystem zu schaffen.“

Julia Freudenberg, CEO der Hacker School

„In den letzten fünf Jahren habe ich bei Hacker School spannende Entwicklungen in der Rolle der Frauen in der Tech-Welt beobachtet. Es ist erfreulich, dass immer mehr Initiativen zur Förderung von Frauen in MINT-Berufen entstehen – fast so schnell wie neue Apps! Viele Unternehmen setzen sich für Diversität und Inklusion ein, was großartig ist. Andere fallen tragischerweise in alte Denkmuster zurück.

Wir müssen feststellen: Die Geschlechterkluft in technischen Berufen und Führungspositionen ist immer noch riesig, die Vorbereitung in den Schulen immer noch vorurteilsgeprägt. Ich fordere ein Umdenken, Mut und eine Kultur, die Vielfalt nicht nur akzeptiert, sondern sie feiert! Nur so erreichen wir echte Gleichstellung und mehr Frauen in der Tech-Welt, die ihre eigenen coolen Apps entwickeln!“

Tanja Richter, Technik-Geschäftsführerin Vodafone

„Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt: Der Frauenanteil in der Tech-Branche ist deutlich gestiegen. Unternehmen haben erkannt, dass Diversität zu innovativeren Lösungen führt. Frauen werden gezielter gefördert, unter anderem mit Mentoring und Frauennetzwerken.

Klar ist aber auch: Frauen übernehmen noch heute überwiegend Care-Arbeit. Das kann sich negativ auf die Karriere auswirken. Deshalb sind flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle gefragt.

Außerdem gibt es noch immer große Unterschiede in der Branche. Gerade der MINT-Bereich braucht noch mehr Role Models, um geschlechterspezifische Hürden abzubauen. Wir sind noch nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg zu mehr ‚Women in Tech’.“

