News
Fast so hoch wie der Berliner Fernsehturm: Weltgrößtes Windkraftwerk soll 40.000 Haushalte versorgen

Das größte Windkraftwerk der Welt wird derzeit vor der Küste Chinas installiert. Die 26-Megawatt-Anlage von Dongfang Electric wird damit die bisher führende Offshore-Windturbine von Siemens-Gamesa an der Spitze des Windrad-Rankings ablösen.

Von Jörn Brien
2 Min.
Rotorblatt im Belastungstest

153 Meter langes Rotorblatt im Belastungstest. (Bild: Dongfang Electric)

Im April 2025 hatte der spanische Energiekonzern Siemens-Gamesa im dänischen Offshore-Windpark Østerild das leistungsstärkste Windrad der Welt an den Start gebracht. Die 21,5-Megawatt-Anlage SG DD-276 muss den Platz an der Spitze des Windkraft-Rankings jetzt aber räumen.

Weltgrößtes Windkraftwerk wird in China gebaut

Denn – wie erwartet – wird die gigantische 26-Megawatt-Anlage von Dongfang Electric, die gerade vor dem chinesischen Fujian errichtet wird, zum weltgrößten Windkraftwerk aufsteigen. Dabei geht es nicht nur um die Leistung, wie heise.de berichtet.

Mit seinen drei jeweils 153 Meter langen Rotorblättern wird die Anlage auch diesen Rekord, der bisher von einer Windturbine des chinesischen Unternehmens Goldwind gehalten wurde, an sich reißen. Zur Einordnung: Der Rotordurchmesser beträgt dann mehr als 310 Meter.

Anlage ist fast so hoch wie der Fernsehturm

Die Windrotoren sind in 185 Meter Höhe an der Gondel aufgehängt. Das bedeutet, dass die Anlage von der Meeresoberfläche bis zum obersten Punkt eines Rotorblatts rund 340 Meter weit aus dem Wasser ragt. Das entspricht fast der Höhe des Berliner Fernsehturms, der 368 Meter misst.

Anfang August 2025 sind die drei Rotorblätter zu der Offshore-Basis gebracht worden, wo sie jetzt montiert werden. Zuvor hatten sie statische Tests über sich ergehen lassen müssen. Im Juni 2025 meldete Dongfang Electric, dass die Belastungstests erfolgreich absolviert worden seien.

Energie für bis zu 40.000 Haushalte im Jahr

Nach der Installation soll die Anlage im Endausbau rund 68 Millionen Kilowattstunden an Energie produzieren können. Der aus Windkraft erzeugte Strom soll dann bis zu 40.000 chinesische Haushalte pro Jahr versorgen können.

Die riesige Anlage ist dabei Ausdruck des aktuellen Tempos, mit dem China seit einigen Jahren seine Kapazitäten für Wind- und Solarenergie ausbaut – und zwar fast doppelt so stark wie alle anderen Länder der Welt zusammen. Ende 2024 soll sich die in China installierte Windenergieleistung auf insgesamt 520 Gigawatt belaufen haben, davon über 40 Gigawatt in Offshore-Anlagen.

Deutschland ist drittgrößter Offshore-Markt

Wie aus dem Global Offshore Wind Report hervorgeht, sind Ende 2024 weltweit 83 Gigawatt Windenergieleistung offshore installiert gewesen. Deutschland ist demnach mit einem Anteil von rund 8,5 Gigawatt hinter China und Großbritannien drittgrößter Markt für Offshore-Windenergie.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 12.08.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

