Weltpremiere im Orbit: KI aus Würzburg steuert erstmals Satelliten autonom

Es ist eine jener Meldungen, die leicht im Rauschen der KI-News untergehen und doch eine technische Zäsur markieren könnten. Einem Team der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg in Bayern ist es gelungen, einen Satelliten im Orbit erstmals vollständig autonom durch einen KI-Controller steuern zu lassen.

Wie die Universität Würzburg in einer Pressemitteilung bestätigt, fand der erfolgreiche Test bereits am 30. Oktober 2025 statt. Während eines neunminütigen Zeitfensters übernahm der KI-Agent die Kontrolle über den Nanosatelliten „InnoCube“ und führte ein geplantes Lagemanöver durch.

Der Sprung von der Simulation in die Realität

Das Manöver selbst – die Ausrichtung des Satelliten von einer Position A zu einer Position B mittels Reaktionsrädern – ist für die Raumfahrt Routine. Neu und entscheidend ist die Art und Weise, wie der verwendete Controller entwickelt wurde. Statt wie üblich von Ingenieur:innen über Monate oder gar Jahre manuell kalibriert zu werden, nutzten die Würzburger Forscher einen Ansatz des Deep Reinforcement Learning (DRL).

Ein neuronales Netz lernte seine Aufgabe völlig selbstständig in einer hochpräzisen Simulation auf der Erde. Der erfolgreiche Test im All beweist nun, dass dieses im digitalen Raum erworbene Wissen direkt auf die reale Hardware im Orbit übertragbar ist.

Genau hier lag die größte Hürde: die sogenannte „Sim2Real-Lücke“. Stellt euch vor, ihr lernt das Fliegen ausschließlich in einem Computerspiel und sollt dann eine echte Boeing landen. Dass die KI den Satelliten präzise steuern konnte, belegt die extreme Genauigkeit der Simulationsmodelle, die das Team um Professor Frank Puppe entwickelt hat.

Der leitende Forscher Dr. Kirill Djebko ordnet den Erfolg ein: „Wir haben den weltweit ersten praktischen Beweis erbracht, dass ein mittels Deep Reinforcement Learning trainierter Satelliten-Lageregler im Orbit erfolgreich operieren kann”.

Warum DRL für die Raumfahrt entscheidend ist

Der Vorteil der DRL-Methode liegt in der Geschwindigkeit und der potenziellen Anpassungsfähigkeit. Während klassische Regler statisch auf die beim Start bekannten Bedingungen ausgelegt sind, könnten DRL-Systeme künftig dynamisch auf Veränderungen reagieren – etwa auf Abweichungen, Alterungsprozesse oder sogar auf den Ausfall einzelner Komponenten.

Diese Fähigkeit zur Autonomie ist keine technische Spielerei, sondern eine Grundvoraussetzung für künftige, komplexe Missionen. Bei Flügen in den tiefen Weltraum, etwa zum Mars oder zu den Jupitermonden, ist eine Fernsteuerung von der Erde durch die Signallaufzeiten von vielen Minuten bis Stunden schlicht unmöglich. KI in der Raumfahrt muss dort überlebenswichtige Entscheidungen selbst treffen.

Das Projekt LeLaR und die Hardware

Der erfolgreiche Test ist das Ergebnis des Projekts „LeLaR“ (In-Orbit-Demonstrator für Lernende Lageregelung). Es wird seit Juli 2024 von der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit Sitz in Köln und Bonn betreut und vom Bundesministerium für Wirtschaft mit rund 430.000 Euro gefördert.

Als Testplattform dient der Nanosatellit „InnoCube“, ein CubeSat des 3U-Formats, der in Kooperation mit der Technischen Universität Berlin entstand. Auch der Satellit selbst testet innovative Technologie: Er nutzt mit „SKITH“ (Skip The Harness) einen drahtlosen Satellitenbus, der komplexe Kabelbäume durch Funkverbindungen ersetzt, um Masse und potenzielle Fehlerquellen zu reduzieren.

Ein Schritt zur Autonomie, kein Allheilmittel

Die Forscher in Würzburg haben gezeigt, dass KI-Systeme zuverlässig in sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt werden können. Dies dürfte die Akzeptanz von KI-Methoden in der traditionell konservativen Luft- und Raumfahrtindustrie erhöhen.

Man muss jedoch einordnen: Die KI hat eine im Simulator erlernte Aufgabe autonom ausgeführt. Sie hat (noch) nicht im Orbit selbst gelernt oder sich an unvorhergesehene, reale Fehler angepasst. Dennoch ist der Nachweis gelungen. Professor Sergio Montenegro von der JMU fasst zusammen: „Wir stehen am Anfang einer neuen Klasse von Satelliten-Kontrollsystemen: intelligent, adaptiv und selbstlernend.”