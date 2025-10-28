Anzeige
Spektakuläre Weltraumaufnahme: Meteor crasht Fotoshooting eines Kometen

Ein Astrofotograf wollte eigentlich nur den Kometen Lemmon festhalten – und bekam stattdessen ein einmaliges Zusammenspiel vor die Linse. Eine zufällige Meteorenspur machte aus der Aufnahme ein echtes Highlight.

Von Kim Hönig
2 Min.
Faszination Nachthimmel: Manchmal gelingen ganz besondere Aufnahmen. (Bild: AstroStar/Shutterstock)

Manchmal braucht es einfach nur einen Zufall, damit aus etwas Besonderem etwas regelrecht Magisches wird. Das gilt in der Fotografie wie in der Wissenschaft – und es gilt erst recht, wenn beides zusammenkommt.

Ein italienischer Astronom wollte Ende Oktober eigentlich „nur“ den Kometen Lemmon mit seinem beeindruckenden Schweif aufnehmen. Genau zur Aufnahmezeit zog allerdings die Spur eines Meteors durchs Bild. Das Ergebnis: eine zufällige Aufnahme, die man so niemals hätte planen können.

Komet Lemmon, ein Meteor und das perfekte Timing

Der Astronom Gianluca Masi hatte die Astrofotografiekamera des Virtual Telescope Project in Manciano (Italien) am 24. Oktober auf den Kometen C/2025 A6 Lemmon gerichtet, um den beeindruckenden Schweif des Himmelskörpers abzulichten. Er wurde im Januar 2025 entdeckt und hat seitdem deutlich an Helligkeit zugenommen, berichtet Space.com. Womöglich wird es Anfang November sogar möglich sein, den Kometen mit bloßem Auge am Nachthimmel zu sehen.

Masis zweiminütige Aufnahmen wären also in jedem Fall bemerkenswert gewesen – richtig spektakulär wurden sie allerdings durch das Photobombing eines Meteors, der das Bild genau zur richtigen Zeit im richtigen Winkel durchkreuzte. So sieht es nämlich so aus, als würde sich die gelb-rötliche, wellenförmige Spur des Meteors um den Schweif des Kometen wickeln:

Gelbliche Spur eines Meteors wickelt sich optisch um den bläulichen Schweif eines Kometen.

Tanz im Weltall: Die Spur eines Meteors wickelt sich scheinbar um den Schweif des Kometen C/2025 A6 Lemmon. (Bild: Gianluca Masi, Virtual Telescope Project)

Perspektivischer Glückstreffer statt kosmischer Kollision

„Ein reines perspektivisches Wunder, da es sich bei dem Nachglühen um einen durch den Meteor verursachten atmosphärischen Effekt handelt, während der Komet selbst etwa 100 Millionen Kilometer entfernt war“, schreibt Masi auf der Seite des Virtual Telescope Project zu der einmaligen Aufnahme.

Der Meteor ist also in der Atmosphäre der Erde verglüht, Millionen Kilometer von Komet Lemmon entfernt, sodass es nur aus diesem einen besonderen Aufnahmewinkel so aussieht, als hätten sich die beiden zu einem kosmischen Tanz getroffen. Mittlerweile hat der Astronom auch einen Zeitraffer des optischen Zusammentreffens auf Youtube hochgeladen:

Magischer Moment zwischen Satelliten und Sensorlicht

Die hellen Lichtstreifen stammen von Satelliten, das fächerartige Muster hingegen entsteht laut Space.com durch das reflektierte Licht, das auf den Kamerasensor trifft. All das schadet der Szene nicht. Zeigt sie doch, wie manchmal reiner Zufall und präzise Beobachtung zusammenkommen, um etwas ganz Besonderes zu erschaffen. Etwa einen Moment, der genau so wohl nie wieder eingefangen werden wird.

