Weltraum: Welches ist das am weitesten entfernte Objekt, das wir sehen können?

Im All gibt es viel zu sehen. (Foto: McCarthy’s PhotoWorks/Shutterstock)

Im Weltraum gibt es zahlreiche Objekte, von denen einige mit bloßem Auge sichtbar sind, wenn wir in den klaren Nachthimmel schauen. Unter idealen Bedingungen sind mehr als 9.000 solcher Objekte für uns zu sehen.

Das Alpha-Centauri-System ist das uns am nächsten liegende sichtbare Sonnensystem und etwa 4,25 Lichtjahre entfernt. Der uns am nächsten liegende Stern in diesem System ist ein Roter Zwerg und darum nicht für uns sichtbar. Das System beinhaltet allerdings noch zwei weitere Sterne, die wir sehen können, wie Space.com schreibt.

Dieser Stern ist am weitesten entfernt

Der am weitesten entfernte Stern, den wir mit bloßem Auge erkennen können, ist V762 Cas. Der liegt 16.000 Lichtjahre von uns entfernt und befindet sich am Rande des mit bloßem Auge sichtbaren Universums, unter optimalen Bedingungen.

Durch seine Leuchtkraft, die schätzungsweise 100.000-mal stärker ist als die unserer Sonne, ist V762 Cas für uns sichtbar. Es gibt schätzungsweise über eine Million Sterne im Universum, die unserer Wahrnehmung verborgen bleiben, da ihre Strahlkraft zu gering ist.

Wir können noch weiter sehen

Allerdings gibt es noch andere Objekte, die wir sehen können und die sich weiter entfernt befinden. Die Andromeda-Galaxie mit mehr als einer Billion Sternen erscheint uns als ein diffuser Fleck am Nachthimmel und liegt etwa 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt.

Noch weiter entfernt und sichtbar sind temporäre kosmische Ereignisse wie der Gammastrahlenausbruch GRB 080319B, der 2008 für etwa 30 Sekunden ohne Hilfsmittel zu sehen war.

Dieses Ereignis fand 7,5 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt statt und ereignete sich damit zu einer Zeit, als unser Sonnensystem noch nicht einmal existierte.

