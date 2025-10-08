Weltraum-Tornados: Wie ein Sonnensegel die Erde vor unsichtbaren Stürmen schützen soll

Wissenschaftler:innen warnen schon länger vor den Folgen eines extremen Sonnensturms für unsere hochtechnologisierte Welt. Ein Treffer sorgt nicht nur für malerische Polarlichter, sondern kann auch Stromnetze, Satellitenflotten und GPS-Systeme großflächig und auf lange Zeit lahmlegen. Ein zentrales Problem ist die unzureichende Vorhersage solcher Ereignisse.

Forscher:innen der University of Michigan haben nun in einer Studie eine Lösung skizziert. Sie schlagen eine Mission vor, die uns deutlich früher und präziser vor gefährlichem Weltraumwetter warnen könnte.

Gefahr durch geomagnetische Stürme

Die größte Gefahr geht von sogenannten koronalen Massenauswürfen aus, bei denen die Sonne riesige Wolken aus Plasma und Magnetfeldern ins All schleudert. Auf ihrem Weg durch den Sonnenwind können sich daraus komplexe, tornadoähnliche Strukturen bilden, die in der Fachwelt als „Flux Ropes“ oder magnetische Flussschläuche bekannt sind.

Treffen diese Flussschläuche mit ihrem starken, südwärts ausgerichteten Magnetfeld auf das Erdmagnetfeld, können sie schwere geomagnetische Stürme auslösen. Chip Manchester, Professor an der University of Michigan und Hauptautor der im Astrophysical Journal veröffentlichten Studie, erklärt dazu: „Unsere Simulation zeigt, dass das Magnetfeld in diesen Wirbeln stark genug sein kann, um einen geomagnetischen Sturm auszulösen und echte Probleme zu verursachen.“

Swift: Ein Frühwarnsystem mit vier Sonden

Die bisherige Überwachung am Lagrange-Punkt 1 (L1), etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, gleicht dem Versuch, einen Hurrikan mit nur einer einzigen Wetterstation zu beobachten. Trifft ein Sonnensturm die Erde nicht frontal, kann er von der dort stationierten Sonde leicht übersehen werden.

Das vorgeschlagene Konzept mit dem Namen Swift (Space Weather Investigation Frontier) soll dieses Defizit beheben. Es sieht eine Konstellation aus vier Raumsonden vor. Drei davon würden in einer Dreiecksformation am L1-Punkt positioniert, um ein dreidimensionales Bild des ankommenden Sonnenwindes zu erstellen.

Die vierte und entscheidende Sonde würde als eine Art vorgeschobener Beobachtungsposten noch näher an der Sonne platziert. Von dort aus könnte sie herannahende „Weltraum-Tornados“ deutlich früher erkennen und die Vorwarnzeit um bis zu 40 Prozent verlängern. Diese zusätzliche Zeit wäre für Betreiber:innen von Stromnetzen, Fluggesellschaften und Satellitenkontrollzentren von unschätzbarem Wert.

Ein Sonnensegel als Antrieb

Einen Satelliten so weit jenseits des L1-Punktes stabil zu positionieren, würde normalerweise eine enorme Menge an Treibstoff erfordern, um der Anziehungskraft der Sonne entgegenzuwirken. An dieser Stelle kommt eine besonders elegante Technologie ins Spiel: das Sonnensegel.

Die vierte Swift-Sonde soll mit einem ultradünnen, hochreflektierenden Segel ausgestattet werden, das etwa ein Drittel der Größe eines Footballfeldes misst. Dieses Segel nutzt den Strahlungsdruck des Sonnenlichts, also den stetigen Impuls der Photonen, um Vortrieb zu erzeugen. Ähnlich wie ein Segelboot den Wind nutzt, kann die Sonde so ohne den Verbrauch von Treibstoff ihre Position halten. Die Technologie wurde bereits im Rahmen der Solar-Cruiser-Mission der Nasa entwickelt.

Noch ist Swift nur ein Konzept

Bei aller ingenieurtechnischen Finesse ist es wichtig zu betonen, dass es sich bei Swift bislang um ein Missionskonzept handelt. Die Studie soll die technologische Machbarkeit und den wissenschaftlichen Nutzen aufzeigen, eine Finanzierung und ein konkreter Zeitplan für den Bau und den Start der Sonden existieren aber bis jetzt nicht.

Dennoch zeigt der Vorschlag einen vielversprechenden Weg auf, wie wir unsere verletzliche Infrastruktur besser vor den Gewalten des Weltraums schützen können. Er macht deutlich, dass eine präzisere Vorhersage von Weltraumwetter keine ferne Science-Fiction, sondern eine technologisch greifbare Notwendigkeit ist.