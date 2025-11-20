Weltraumschrott: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Flugzeug getroffen wird?

Das bisher geringe Risiko, dass ein Flugzeug von Weltraummüll getroffen wird, nimmt zu. (Foto: Shutterstock / muratart)

Mitte Oktober, knapp elf Kilometer über Utah: Ein mysteriöses Objekt durchschlägt die Windschutzscheibe einer voll besetzten Boeing 737. Die Piloten müssen notlanden. Im Internet wurde sofort spekuliert, ob das Flugzeug von einem Stück Weltraummüll getroffen worden sei. Es ist immer noch unklar – wahrscheinlich ein Überrest eines Wetterballons –, aber es stellte sich heraus, dass die Spekulationen im Internet gar nicht so weit hergeholt waren.

Der Grund: Das Risiko, dass Flugzeuge von Weltraumschrott getroffen werden, ist zwar immer noch gering, aber tatsächlich nimmt es zu. Nach Schätzungen der Europäischen Weltraumorganisation Esa gelangen täglich etwa drei Teile alter Weltraumausrüstung wie gebrauchte Raketen und ausgediente Satelliten in die Erdatmosphäre. Bis Mitte der 2030-er Jahre könnten es Dutzende sein. Der Anstieg hängt mit der wachsenden Zahl von Satelliten im Orbit zusammen. Derzeit umkreisen rund 12.900 aktive Satelliten unseren Planeten. Laut Analystenschätzungen könnten es in zehn Jahren 100.000 sein.



Beinaheunfälle mit Weltraumschrott

Um das Risiko von Kollisionen im Orbit zu minimieren, lenken die Betreiber alte Satelliten so, dass sie in der Erdatmosphäre verglühen. Die physikalischen Vorgänge bei diesem Wiedereintritt sind jedoch noch nicht vollständig geklärt. Wir wissen nicht, wie viel Material verbrennt und wie viel den Boden erreicht. „Die Zahl solcher Landungen nimmt zu“, sagt Richard Ocaya, Physik-Professor an der University of Free State in Südafrika und Mitautor einer aktuellen Studie über die Gefahren von Weltraumschrott. „Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Jahren exponentiell zunehmen wird.“

Bislang hat auf die Erde fliegender Weltraumschrott noch niemanden verletzt, weder in der Luft noch am Boden. In den letzten Jahren gab es jedoch mehrere Beinaheunfälle. Im März letzten Jahres durchschlug ein 0,7 Kilogramm schweres Metallstück das Dach eines Hauses in Florida. Später wurde bestätigt, dass es sich bei dem Objekt um einen Rest einer Batteriepalette handelte, die aus der Internationalen Raumstation geworfen worden war. Als der Einschlag erfolgte, ruhte sich der 19-jährige Sohn des Hausbesitzers in einem Nebenraum aus.

Im Februar dieses Jahres wiederum stürzte ein 1,5 Meter langes Fragment der Falcon-9-Rakete von SpaceX in der Nähe eines Lagerhauses außerhalb von Posen ab, der fünftgrößten Stadt Polens. Ein weiteres Stück wurde in einem nahe gelegenen Wald gefunden. Einen Monat später fiel ein 2,5 Kilogramm schweres Stück eines Starlink-Satelliten auf eine Farm in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Weitere Vorfälle wurden aus Australien und Afrika gemeldet. Und viele weitere könnten völlig unbemerkt geblieben sein.

„Wenn man irgendwo in einem Wald ein paar verkohlte Elektronikteile findet, denkt man nicht als Erstes daran, dass sie von einem Raumschiff stammen könnten“, sagt James Beck, Direktor des britischen Raumfahrtforschungsunternehmens Belstead Research. Er warnt davor, dass wir das Risiko von Weltraumschrott-Einschlägen nicht vollständig verstehen und dass es viel höher sein könnte, als uns die Satellitenbetreiber glauben machen wollen.

Tests, ob Satellitenteile wirklich verglühen

Beispielsweise behauptet SpaceX, Eigentümer der derzeit größten Mega-Konstellation Starlink, dass seine Satelliten „für den Untergang konzipiert“ sind und vollständig verglühen, wenn sie aus der Umlaufbahn fallen und durch die Atmosphäre stürzen. Beck hat jedoch mehrere Windkanaltests mit Satellitenmodellen durchgeführt, um atmosphärische Kräfte nachzuahmen. Er sagt, dass die Ergebnisse solcher Experimente Zweifel aufkommen lassen. Einige Satellitenkomponenten bestehen aus widerstandsfähigen Materialien wie Titan und speziellen Legierungskompositen, die selbst bei den extrem hohen Temperaturen, die während eines hypersonischen Abstiegs in die Atmosphäre entstehen, nicht schmelzen.

„Wir haben einige Arbeiten für einige Hersteller von Kleinsatelliten durchgeführt, und im Grunde genommen besteht ihr Hauptproblem darin, dass ihre Tanks herunterfallen“, sagt Beck. „Bei größeren Satelliten mit einem Gewicht von etwa 800 Kilogramm würden wir davon ausgehen, dass vielleicht zwei oder drei Objekte landen.“

Risiko von Weltraumschrott ist schwer zu quantifizieren

Es kann schwierig sein, die Gefahr durch Weltraumschrott zu quantifizieren. Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) erklärte, dass „die rasante Zunahme des Satellitenaufbaus eine neue Herausforderung“ für die Flugsicherheit darstellt, die „nicht mit der gleichen Präzision quantifiziert werden kann wie etabliertere Gefahren“.

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat jedoch einige vorläufige Zahlen zum Risiko für Flüge berechnet: In einer 2023 durchgeführten Analyse schätzte die Behörde, dass bis 2035 das Risiko, dass ein Flugzeug pro Jahr von Weltraummüll getroffen wird, bei etwa eins von 1.430 liegen wird. Eine solche Kollision würde entweder das Flugzeug sofort zerstören oder zu einem raschen Druckabfall führen, der das Leben aller Insassen gefährden würde.

Das Unfallrisiko für Menschen am Boden wäre noch viel höher. Der Astronom Aaron Boley erforscht Weltraumschrott an der University of British Columbia in Kanada, und sagt, dass, wenn Megakonstellationssatelliten „nicht vollständig verschwinden“, das Risiko eines einzigen Todesfalls oder einer Verletzung durch einen Weltraummüllaufprall am Boden bis 2035 etwa zehn Prozent pro Jahr erreichen könnte.

Das würde bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf der Erde etwa alle zehn Jahre von Weltraumschrott getroffen wird, größer als 50 Prozent ist. In ihrem Bericht schätzt die amerikanische Bundesluftfahrtbehörde FAA die Wahrscheinlichkeit unter ähnlichen Annahmen sogar noch höher ein und geht davon aus, dass „alle zwei Jahre eine Person auf der Erde verletzt oder getötet werden könnte“.

Flugzeuge vor Weltraumschrott schützen

Expert:innen beginnen darüber nachzudenken, wie sie Weltraumschrott in ihre Flugsicherheitsprozesse einbeziehen können. Das deutsche Unternehmen Okapi Orbits beispielsweise untersucht in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Europäischen Organisation für die Sicherheit der Luftfahrt (Eurocontrol) Möglichkeiten, Flugsicherungssysteme so anzupassen, dass Pilot:innen und Fluglots:innen rechtzeitig und genau über Gefahren durch Weltraumschrott informiert werden können.

Die Vorhersage der Flugbahn von Weltraumschrott ist jedoch ebenfalls eine Herausforderung. In den letzten Jahren haben Fortschritte in der KI dazu beigetragen, die Vorhersagen der Flugbahnen von Weltraumobjekten im Vakuum des Weltraums zu verbessern. Das könnte das Risiko verringern.

Das Problem ist jedoch die sich allmählich verdichtende Atmosphäre. Algorithmen können diese Auswirkungen auf den Weltraumschrott beim Wiedereintritt nicht richtig berücksichtigen. Radar- und Teleskopbeobachtungen können zwar helfen, doch die genaue Position des Aufpralls wird erst sehr kurzfristig bekannt.

Schwere Vorhersage des Wiedereintrittsortes

„Selbst mit hochpräzisen Modellen spielen so viele Variablen eine Rolle, dass eine exakte Bestimmung des Wiedereintrittsortes schwierig ist“, sagt Njord Eggen, Datenanalyst bei Okapi Orbits. Weltraumschrott umkreist die Erde in der erdnahen Umlaufbahn alle anderthalb Stunden, erklärt er. „Selbst Unsicherheiten im Bereich von zehn Minuten haben daher drastische Auswirkungen auf den möglichen Einschlagort.“

Für Luftfahrtunternehmen stellt nicht nur ein potenzieller Einschlag, so katastrophal er auch wäre, ein Problem dar. Um Unfälle zu vermeiden, werden die Behörden den Luftraum in Risikogebieten voraussichtlich vorübergehend sperren, was zu Verzögerungen und Kosten führt.

Der Forscher Boley und seine Kollegen veröffentlichten Anfang des Jahres eine Studie, in der sie schätzten, dass stark frequentierte Luft- und Raumfahrtregionen wie Nordeuropa oder der Nordosten der USA bereits ein jährliches Risiko von etwa 26 Prozent haben, mindestens eine Störung durch den Wiedereintritt eines größeren Weltraumschrottteils zu erleben. Bis alle geplanten Satellitenkonstellationen vollständig im Einsatz sind, könnten Flugausfälle aufgrund von Weltraumschrott fast so häufig werden wie solche aufgrund von schlechtem Wetter.

Dieser Artikel stammt von Tereza Pultarova. Sie ist Autorin bei der US-amerikanischen MIT Technology Review.