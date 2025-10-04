Aufräumen im All: Diese 50-teilige Checkliste könnte den Orbit retten
Eine neue, auf dem International Astronautical Congress in Sydney vorgestellte Studie liefert eine ebenso alarmierende wie hoffnungsvolle Erkenntnis. Das zentrale Ergebnis: Die gezielte Entfernung von nur 50 bestimmten Objekten aus dem niedrigen Erdorbit (LEO) würde das Risiko für zukünftige Kollisionen und damit die Entstehung neuen Weltraummülls um ganze 50 Prozent senken.
Verantwortlich für diese Analyse ist der US-amerikanische Wissenschaftler Darren McKnight, ein leitender technischer Mitarbeiter bei LeoLabs, einem Unternehmen aus Menlo Park in Kalifornien, das den erdnahen Weltraum mit Radarsystemen überwacht. Sein Team bewertete die Gefahr, die von Objekten ausgeht, nicht nur nach deren Größe, sondern vor allem nach ihrer Masse, ihrer Flughöhe in den am stärksten frequentierten Bereichen zwischen 700 und 1.000 Kilometern und der Wahrscheinlichkeit einer Kollision. Das Ziel war es, jene Objekte zu identifizieren, die das größte Potenzial haben, das gefürchtete Kessler-Syndrom auszulösen – eine unkontrollierbare Kettenreaktion von Kollisionen.
Alte Raketenstufen sind das Kernproblem
Die Liste der Top 50 wird, wie Ars Technica berichtet, von Altlasten dominiert. 76 Prozent der Objekte wurden bereits im letzten Jahrhundert im All zurückgelassen und 88 Prozent davon sind ausgebrannte Raketenoberstufen.
Spitzenreiter in dieser wenig ruhmreichen Liste sind die Staaten der ehemaligen Sowjetunion und Russland mit 34 Objekten, gefolgt von China mit zehn. Auf Platz zwei der gefährlichsten Einzelobjekte steht Europas 2012 ausgefallener Umweltsatellit Envisat.
Beunruhigender Trend: China ignoriert internationale Richtlinien
Während das Hauptproblem also auf Altlasten zurückgeht, zeigt die Studie einen besorgniserregenden neuen Trend auf. Seit Anfang 2024 wurden 26 große Raketenoberstufen in Umlaufbahnen zurückgelassen, in denen sie weit länger als die international empfohlenen 25 Jahre verbleiben werden.
Für 21 dieser 26 neuen Risikofaktoren ist China verantwortlich. Die Ursache liegt im forcierten Aufbau der nationalen Megakonstellationen „Guowang“ und „Thousand Sails“. Um die Nutzlast pro Start zu maximieren, wird bei vielen Raketentypen darauf verzichtet, Treibstoff für ein kontrolliertes Wiedereintreten der Oberstufe in die Erdatmosphäre (Deorbiting) zu reservieren. „In ihrer Eile, schnell voranzukommen, tragen sie zur langfristigen Kollisionsgefahr bei“, zitiert Ars Technica den Studienautor McKnight.
Active Debris Removal: Von der Theorie zur messbaren Lösung
Die große Bedeutung der Analyse von McKnight liegt aber in der positiven Perspektive. Erstmals wird quantifizierbar, wie wirksam eine aktive Müllbeseitigung, das sogenannte Active Debris Removal (ADR), sein kann. Schon die Entfernung der zehn riskantesten Objekte würde die Gefahr um 30 Prozent reduzieren.
Das liefert eine neue Grundlage für die wirtschaftliche und politische Rechtfertigung von Aufräum-Missionen, wie sie etwa die europäische Raumfahrtagentur ESA mit Sitz in Paris plant. Die für 2026 angesetzte Mission ClearSpace-1 soll erstmals gezielt Weltraumschrott aus dem Orbit entfernen. Technologisch sind solche Missionen bereits in Reichweite, wie das japanische Unternehmen Astroscale aus Tokio mit erfolgreichen Demonstrationen gezeigt hat.
Ein teurer, aber notwendiger Schritt
Die Studie von LeoLabs macht deutlich, dass das Problem des Weltraummülls zwar gewaltig, aber nicht unlösbar ist. Gezielte Maßnahmen können einen signifikanten Unterschied machen und die Nutzbarkeit des Orbits für zukünftige Generationen sichern.
Offen bleibt jedoch die entscheidende Frage der Finanzierung. Solange die Verursacher nicht für die Beseitigung ihres Mülls zur Kasse gebeten werden, bleibt das Aufräumen im All eine kostspielige Aufgabe für die Raumfahrtagenturen – während einige Akteure gleichzeitig neuen, gefährlichen Schrott hinzufügen.