Wem gehört das All? Weltraumexperte erklärt die Regelung mit Müll, Mining und Immobilien

Die Weiten des Weltraums füllen sich zunehmend, vor allem mit Satelliten und Weltraumschrott. Zudem schmieden Staaten wie Unternehmen Pläne, die Ressourcen ferner Planeten zu nutzen. Doch was ist dabei erlaubt und was verboten? Stephan Hobe, Juraprofessor und Direktor des Instituts für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Universität Köln, klärt auf.