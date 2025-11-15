Anzeige
MIT Technology Review Interview
Wem gehört das Universum? Ein Weltraumexperte klärt über Müll, Mining und Immobilien im All auf

Die Ressourcen ferner Planeten wecken Begehrlichkeiten von Staaten und Firmen. Stephan Hobe ist Experte für Luft-, Cyber- und Weltraumrecht an der Universität Köln. Er weiß, welche Lücken in internationalen Abkommen stecken.

Andrea Hoferichter
Mondstaub und Mikroben: Sind das die Baustoffe der künftigen Mondstädte? (Bild: Dall-E / t3n)

Die Weiten des Weltraums füllen sich zunehmend, vor allem mit Satelliten und Weltraumschrott. Zudem schmieden Staaten wie Unternehmen Pläne, die Ressourcen ferner Planeten zu nutzen. Doch was ist dabei erlaubt und was verboten? Stephan Hobe, Juraprofessor und Direktor des Instituts für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Universität Köln, klärt auf.

Andrea Hoferichter
Andrea Hoferichter

Andrea ist TR-Redakteurin für die Themen Biotechnologie, Medizin und Umwelt. Sie schreibt Online- und Magazin-Artikel und berichtet in Podcasts über spannende Entwicklungen, die schon heute wichtig sind – und für die Zukunft unserer Kinder.
MIT Technology Review Raumfahrt Mining
