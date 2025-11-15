Wem gehört das Universum? Ein Weltraumexperte klärt über Müll, Mining und Immobilien im All auf
Die Weiten des Weltraums füllen sich zunehmend, vor allem mit Satelliten und Weltraumschrott. Zudem schmieden Staaten wie Unternehmen Pläne, die Ressourcen ferner Planeten zu nutzen. Doch was ist dabei erlaubt und was verboten? Stephan Hobe, Juraprofessor und Direktor des Instituts für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Universität Köln, klärt auf.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Andrea ist TR-Redakteurin für die Themen Biotechnologie, Medizin und Umwelt. Sie schreibt Online- und Magazin-Artikel und berichtet in Podcasts über spannende Entwicklungen, die schon heute wichtig sind – und für die Zukunft unserer Kinder.