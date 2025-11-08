Vom Dotcom-Crash zur KI-Blase: Was wir aus früheren Tech-Krisen lernen können

Platzt die KI-Blase? Und wenn ja, wann? Die Frage macht Anleger und KI-Unternehmen zunehmend nervös. In Tech-Kreisen wird sie aber offenbar nicht unter finanziellen Aspekten diskutiert. In einschlägigen Publikationen wie Wired wird das Szenario mit einer morbiden Lust am Untergang behandelt. Denn ähnlich wie die Dotcom-Krise zu Beginn der 2000er könnte ein Platzen der KI-Blase einen Schub in der technologischen Entwicklung erzeugen. Was ist dran an dieser Idee?

Tech-Blasen fördern Innovation

Die Theorie dahinter geht zurück auf Bill Janeway. Der Wirtschaftswissenschaftler, der 35 Jahre im Silicon Valley bei einer privaten Beteiligungsgesellschaft gearbeitet hat, hat seine Erfahrungen in einem Buch zusammengefasst, das ihm nicht nur Freunde gemacht hat. In „Doing Capitalism in the Innovation Economy“ bricht Janeway mit diversen ökonomischen Lehrsätzen. Seine erste Kernthese lautet: Bahnbrechende technische Entwicklungen, echte disruptive Innovationen, sind ohne Verschwendung nicht möglich. „Innovation bedeutet Versuch und Irrtum, Irrtum und Irrtum“, schreibt er. Forschungsvorhaben, die scheitern, Zeitpläne, die nicht eingehalten werden, Ideen, die sich als nutzlos herausstellen – all die Verschwendung, die klassische Ökonomen schaudern lässt, eröffnet am Ende neue Möglichkeiten.

Spekulationsblasen entstehen, weil Unmengen an Geld in Ideen fließen, die sich in den meisten Fällen nie refinanzieren werden. Für viele Anleger endet solch eine Party mit einem großen Kater. Doch der Crash macht den Weg frei für neue Möglichkeiten. Der große Eisenbahn-Boom des 19. Jahrhunderts beispielsweise war getrieben von massiv überhöhten Gewinnerwartungen.

Schon damals wurde investiertes Kapital mit nahezu absurder Geschwindigkeit „verbrannt“. Als der Boom platzte, hinterließ er nicht nur Hunderte von bankrotten Investoren, sondern auch ein für damalige Verhältnisse überdimensioniertes Schienennetz. Die Frachtkosten fielen ins Bodenlose. Was letztendlich zum Aufstieg des Versandhandels führte – mit gedrucktem Katalog und Geld-zurück-Garantie. „Das war eine extrem disruptive Innovation“, sagt Janeway. „Um 1880 gab es in den Vereinigten Staaten noch in nahezu jeder Stadt einen Schuhmacher. 1920, nur 40 Jahre später, wurden beinahe alle Schuhe in den USA in Brockton, Massachusetts hergestellt“.

Dass die Kriterien für solch eine „produktive Blase“ auch im Fall von KI greifen, hält mittlerweile sogar die Financial Times für plausibel. Die spannende Frage ist aber: Was entsteht nach dem Crash?

Dotcom-Crash 2.0

Der Schriftsteller und Netzaktivist Cory Doctorow beschreibt in seinem Text „The AI that we’ll have after AI“ die Parallelen zum Dotcom-Crash der frühen 2000er, den er selbst miterlebt hat. Damals gab es plötzlich massenhaft billige Büroräume und Möbel, Webserver und andere Hardware wurden in Zwangsversteigerungen für Kleinstbeträge verramscht, es gab massive Überkapazitäten in Datennetzen und Massen gut ausgebildeter Computernerds hatten plötzlich jede Menge Zeit zum Nachdenken.

So ähnlich, vermutet Doctorow, wird es auch nach dem KI-Crash werden. Natürlich wird auch diesmal wieder eine Menge Kapital vernichtet, die Wirtschaft schwer beschädigt und etliche Menschen verlieren ihre Ersparnisse. Aber es wird auch jede Menge billiger GPUs geben, (kleine) Open-Source-Modelle, die eine Menge Raum für Optimierung bieten, und eine Menge Software-Entwickler, die plötzlich ganz viel Zeit haben, sich endlich wieder mit echten Ideen zu beschäftigen und nicht nur mit Meetings, Pitches und Business-Plänen.

KI wird endlich als normale Technologie betrachtet, nicht als Schlangenöl, Wunderkur für alles oder existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Stattdessen wird sie wieder zu dem, was sie von Anfang an war: eine bunte Sammlung sehr verschiedener Problemlösungs-Methoden, von denen einige für bestimmte Probleme sehr nützlich sein können.

Was wird aus ChatGPT?

Die Frage, was aus den großen Sprachmodellen wird, ist schon schwerer zu beantworten. Denn große Sprachmodelle zu betreiben, ist ziemlich teuer, weil allein die Energiekosten sehr hoch sind. Wie hoch sie wirklich sind, wissen wir nicht genau, denn die Betreiber der großen Datenzentren haben kein Interesse daran, diese Zahlen öffentlich zu machen – vielleicht, um ihren Wettbewerbern nicht zu viel zu verraten, möglicherweise auch aus Angst vor Image-Schäden wegen der CO₂-Emissionen. Selbst wenn OpenAI also von heute auf morgen aufhören würde, neue Modelle zu entwickeln, und nur noch die bestehenden Modelle vermarkten würde, wäre fraglich, ob sich das zu den existierenden Preisen wirtschaftlich darstellen lässt.

Was Google und Meta machen, ist noch einmal eine ganz andere Frage. KI-Suche und KI-Werbung könnten vielleicht genug Geld einspielen, um den Betrieb zu finanzieren. Sicher wäre ich mir da aber auch nicht.

Die Zukunft kleiner Modelle

Aber es wird auf jeden Fall eine Menge kleiner, Open-Source-Modelle geben, die man für sehr wenig Geld laufen lassen kann. „Wie billig? Nun, da wäre der Hardware-Hacker Pete Warden, der einen Chatbot vorführt, mit dem man sprechen kann und der einem antwortet – und der auf einem Synaptics System-on-a-Chip (SoC) läuft“, der wenige Dollar im einstelligen Bereich koste, schreibt Doctorow. „Im Grunde handelt es sich hierbei um eine kleine Alexa für spezielle Zwecke, nur dass sie überhaupt keine Verbindung zum Internet herstellt (und daher auch keine Ihrer Daten weitergibt). In Wardens Demo handelt es sich bei dem Gerät um einen knopfgroßen Sprachassistenten, der in eine Spülmaschine integriert werden soll und Ihnen die Bedienungsanleitung der Spülmaschine vorlesen kann. Wenn Ihr Geschirr schmutzig bleibt oder der Abfluss verstopft ist, drücken Sie den Knopf, beschreiben Ihr Problem in recht vagen Worten, und das Gerät sagt Ihnen sofort alle Schritte zur Fehlerbehebung vor.“

Diese „datenschutzfreundliche, borschtschgünstige Komponente“ fügt einem vorhandenen Haushaltsgerät „einen sprachaktivierten, dialogfähigen Assistenten hinzu, der so wenig Strom verbraucht wie die Uhr Ihrer Mikrowelle und mit einem Prozessor läuft, der weniger kostet als eine Packung AA-Batterien“, schreibt er weiter. „Das ist wirklich verdammt cool.“