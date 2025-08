Weniger Atomwaffen in der Welt: Warum sich die Gefahr eines Atomkrieges trotzdem vergrößert hat

In der Hochphase des zweiten Kalten Krieges, in den 1980er Jahren, gab es weltweit mehr als 60.000 Atomsprengköpfe. Heute liegt die Zahl bei etwa 10.000. Das Risiko eines Atomkrieges ist jedoch nicht kleiner geworden, sondern in den vergangenen Jahren bedenklich gestiegen, warnen Expert:innen. Schuld daran seien nicht zuletzt Fortschritte im Bereich KI und die immer weitere Verbreitung von Deepfakes, heißt es beispielsweise in einer Analyse im Fachmagazine Nature.



Das Gleichgewicht des Schreckens funktioniert nicht mehr

Dass es damals nicht geknallt hat, lag am sogenannten Gleichgewicht des Schreckens. Auch bekannt als „gegenseitig garantierte Zerstörung“. Die Idee dabei: Selbst, wenn eine Atommacht eine andere in einem Erstschlag „enthaupten“ könnte, also die komplette Staats- und Militärführung tötet, verfügt die angegriffene Atommacht über die Fähigkeit zum Gegenschlag – zum Beispiel mithilfe von weltweit verteilten Atom-U-Booten.

Damit die Abschreckung tatsächlich glaubhaft ist, müssen die Atomwaffenstaaten allerdings wissen, wer über welche Schlagkraft verfügte und welche Folgen ein Angriff haben könnte. Die entsprechenden Zahlen waren zwar nicht öffentlich. Es gab aber gegenseitige Inspektionsbesuche, einen fachlichen Austausch von Wissenschaftler:innen und inoffizielle diplomatische Kanäle. Nach der Kuba-Krise wurde zudem zwischen den Atommächten USA und der UdSSR eine direkte Telefonverbindung für Notfälle eingerichtet – das berühmte rote Telefon.

Heute verfügen nicht mehr nur zwei große Blöcke – Osten und Westen – über Atomwaffen, sondern auch kleinere Nationen wie Pakistan und Nordkorea. Inoffizielle Kanäle funktionieren nicht mehr, selbst Wissenschaftler:innen arbeiten abgeschottet. Das Resultat ist viel weniger Transparenz, schreibt Alexandra Witze in Nature.

Destabilisierung durch Fake News und militärische KI

Neu sind jedoch die zusätzlichen Risiken durch den Fortschritt Künstlicher Intelligenz. Die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Indien Pakistan im Mai beispielsweise wurde von beiden Seiten mit Falschmeldungen durch eine Flut von Bildern und Video begleitet, die eigene militärische Erfolge und verabscheuungswürdige Taten und hohe Verluste des Feindes dokumentieren – und oftmals von KI produziert wurden. Der Konflikt hätte leicht eskalieren können, und beide Seiten verfügen über Atomwaffen.

„Es ist jedoch nicht schwer vorstellbar, wie Desinformation einen Staatschef einer Atommacht dazu bewegen könnte, den Einsatz von Atomwaffen zu beschließen“, schriebt Witze. „Beispielsweise könnte ein Schurke, der Unruhe stiften will, in den sozialen Medien ein falsches Gerücht in Umlauf bringen, um die US-Nachrichtenkonsumenten davon zu überzeugen, dass der Iran eine Atomwaffe gebaut hat. Solche Befürchtungen könnten dann zu Medien gelangen, die vom US-Präsidenten genau beobachtet werden, und schließlich sein Handeln beeinflussen.“

KI drückt auf den Knopf?

Besorgniserregend ist auch, dass immer mehr Regierungen und hochrangige Militärs KI als integralen Bestandteil ihres Atomwaffen-Arsenals verwenden wollen. So gab im Januar OpenAI eine Partnerschaft mit US-amerikanischen nationalen Laboratorien bekannt, die die Integration der Modelle des Unternehmens in den Bereich der Atomwaffen umfasst. Auch China und Russland integrieren Medienberichten zufolge KI-Tools in ihre konventionellen und nuklearen Waffen.

Verlässliche Informationen darüber sind notorisch schwer zu bekommen. Der Analyst Vladislav Chernavskikh hat für das schwedische Friedensforschungsinstitut Sipri jedoch Ende 2024 ein Paper veröffentlicht, das aus dem Stand der Technik eine Art Risiko-Abschätzung versucht.

Demnach wird in der militärischen Fachliteratur diskutiert, in welchen Bereichen des Atom-Arsenals KI die militärischen Fähigkeiten verbessern könnte. Dabei werden insbesondere genannt: Frühwarnung und ISR (Aufklärung, Überwachung und Aufklärung); Befehls- und Kontrollsysteme; Zielerfassung, Lenkung und Navigation von Kernwaffen.

Allerdings werde auch die Anwendungen fortschrittlicher KI für den Einsatz von Atomwaffen untersucht, schreibt Chernavskikh. „Im Februar 2024 stand laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein autonomes, atomar bewaffnetes UUV namens Poseidon, das von Russland entwickelt wird, kurz vor dem Abschluss seiner Testphase. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat ebenfalls die Integration von KI in Atomtorpedos und andere in der Entwicklung befindliche UUVs gefordert. Unterdessen haben die USA mit der Produktion der B-21 Raider begonnen, eines atomwaffenfähigen Langstreckenbombers, der für bemannte oder unbemannte Einsätze in Zusammenarbeit mit anderen bemannten und unbemannten Flugzeugen konzipiert ist.“ Die US-Streitkräfte experimentieren darüber hinaus mit maßgeschneiderten LLMs, um auch „War Games“ – strategische Simulationen – durchzuführen. Auch China setzt Berichten zufolge Ernie Bot von Baidu ein, ein LLM ähnlich wie ChatGPT, um Kampfsimulationen zu verbessern und die Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Indirekte Auswirkungen von KI

Der Einsatz von KI zur Auswertung von Satellitenbildern und Sensordaten hängt zwar nicht direkt mit Atomwaffen zusammen, hat aber trotzdem große Auswirkungen auf nukleare Abschreckung. Denn KI könnte dafür sorgen, dass Atom-U-Boote sich künftig nicht mehr verstecken können. Ein „transparenteres Meer“ würde auf einen Schlag die Zweitschlagsfähigkeit von Atommächten reduzieren und „damit die strategische Stabilität ins Wanken bringen“.

Zum Glück ist auch dem Militär bewusst, dass der Stand der Technik in Sachen KI unzureichend für einen praktischen Einsatz dieser Technologie ist. „In diesem Zusammenhang erklärte Kathleen Hicks, stellvertretende US-Verteidigungsministerin, dass die meisten kommerziell verfügbaren Systeme, die auf LLMs basieren, technisch noch nicht ausgereift genug sind, um die Grundsätze des Verteidigungsministeriums zu erfüllen“, heißt es in dem Sipri-Paper. Und auch „Forscher des russischen Verteidigungsministeriums argumentieren, dass die mangelnde Transparenz, Interpretierbarkeit, Robustheit und Kontrollierbarkeit aktueller KI-Modelle ein großes Hindernis für die Integration von KI in die strategischen Raketentruppen Russlands darstellt. Chinesische Verteidigungsexperten vertreten ebenfalls die Auffassung, dass die derzeitige Unfähigkeit der PLA, ausreichend vertrauenswürdige KI-Systeme zu entwickeln, ein Hindernis für die militärische KI in China darstellt.“ Das ist allerdings eine Momentaufnahme.

Was man tun kann

In einer Erklärung fordern internationale Nobelpreisträger:innen deshalb, „eine sinnvolle und verstärkte menschliche Kontrolle und Aufsicht über die nukleare Befehls- und Kontrollstruktur sicherzustellen“. Zudem müsse sichergestellt sein, „dass mindestens zwei Personen an jeder Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen beteiligt sind“. Alle Atomwaffenstaaten sollten zudem „die sicheren Kommunikationswege untereinander auszubauen und die Anzahl und Häufigkeit multilateraler Dialoge über Instrumente und Mechanismen zur Krisenprävention und -bewältigung zu erhöhen“.

Da zurzeit offenbar der politische Wille dafür nicht vorhanden sei, „fordern wir Wissenschaftler, Akademiker, die Zivilgesellschaft und Glaubensgemeinschaften auf, dazu beizutragen, den notwendigen Druck auf die Staats- und Regierungschefs weltweit auszuüben, damit sie Maßnahmen zur Verringerung der nuklearen Risiken umsetzen.“

„Was mir wirklich Angst macht“, sagt Daniel Holz von der Organisation „Bulletin of the Atomic Scientists“, die jedes Jahr den aktuellen Stand der Weltuntergangs-Uhr präsentiert in diesem Podcast, „ist, dass die meisten Leute keine Angst zu haben scheinen. Während des Kalten Krieges hatten die Leute eine Menge Angst. Und heute sieht es so aus, als ob die nukleare Gefahr ein Ding der Vergangenheit wäre, aber sie ist immer noch da“.

Auswirkungen eines begrenzten Atomkriegs

Wer sich selbst ein Bild von den Auswirkungen eines Atombomben-Abwurfs machen will, kann das online mithilfe eines Simulations-Tools tun, das die Zerstörungen durch eine Atombombe auf die eigene Stadt projiziert.

Globale Modellrechnung um die Auswirkungen eines begrenzten Atomkrieges gibt es mittlerweile auch: Forschende der Universtity of Chicago kamen bereits 2020 zu dem Schluss, dass auch ein begrenzter Atomkrieg die „Nahrungsmittelproduktion und den Handel weltweit für etwa ein Jahrzehnt beeinträchtigen könnten – mehr als die Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels bis zum Ende des Jahrhunderts.“

