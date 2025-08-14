Weniger Einstiegsjobs: Steckt die Gen Z in einer beruflichen Krise?

Junge Menschen, die derzeit von der Uni auf den Arbeitsmarkt drängen, haben es deutlich schwerer als noch vor wenigen Jahren: Eine Langzeitanalyse der Karriereplattform Stepstone zeigt, dass der Anteil ausgeschriebener Einstiegspositionen deutlich gesunken ist – im ersten Quartal 2025 lag er sogar 45 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt.

Anzeige Anzeige

Akademiker:innen müssen mehr Zeit investieren

Für die Analyse hat Stepstone zwischen Januar 2020 und April 2025 über vier Millionen Stellenanzeigen ausgewertet. Das Ergebnis: Wer aktuell als Absolvent:in ins Berufsleben starten möchte, braucht Geduld. Der Anteil von Stellenausschreibungen, die sich an Berufseinsteiger:innen richten, ist deutlich zurückgegangen – und liegt im ersten Quartal 2025 sogar unter dem Niveau der ersten Corona-Monate, in denen viele Unternehmen aus wirtschaftlicher Unsicherheit zunächst keine Junior-Mitarbeiter:innen einstellten.

Bewerber:innen mit Berufsausbildung haben es deutlich leichter: Eine Stepstone-Befragung unter 260 Berufseinsteiger:innen hat ergeben, dass Akademiker:innen unter 30 im Schnitt 40 Bewerbungen verschicken müssen, um zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Bewerber:innen mit Ausbildung brauchen dafür nur 26 Bewerbungen. Auch der Aufwand unterscheidet sich: Während Hochschulabsolvent:innen durchschnittlich sieben Stunden pro Bewerbung investieren, sind es bei Gleichaltrigen mit Ausbildung nur fünf. Besonders frustrierend: Ghosting ist längst keine Seltenheit mehr – 74 Prozent der Akademiker:innen berichten, schon einmal gar keine Rückmeldung auf ihre Bewerbung erhalten zu haben.

Anzeige Anzeige

Das Angebot an Einstiegsstellen hängt stark von der Branche und dem Beruf ab. Seit 2022 ist es vor allem in klassischen administrativen und datenverarbeitenden Tätigkeiten stark zurückgegangen. So sank der Anteil im Vertrieb um 56 Prozent, im Personalwesen um 50 Prozent, in der Verwaltung um 34 Prozent und im Kund:innenservice um 20 Prozent. Ein Grund dafür dürfte der zunehmende Einsatz von KI-Tools wie ChatGPT sein. So warnte Anthropic-CEO Dario Amodei, dass KI etwa die Hälfte aller Bürojobs für Berufseinsteiger:innen gefährden könnte. Entsprechend groß ist die Sorge vor allem unter Jüngeren: Laut einer PwC-Studie befürchten 27 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, durch KI überflüssig zu werden.

Berufe mit direktem Menschenkontakt oder starkem Fokus auf manuellen Fähigkeiten verzeichnen dagegen ein deutliches Plus: Im Handwerk ist der Anteil der Stellenausschreibungen für Berufseinsteiger:innen seit 2022 laut Stepstone um 52 Prozent gestiegen, im Bildungsbereich sogar um 96 Prozent. Eine Analyse von Microsoft kam zu ähnlichen Ergebnissen und nannte Pfleger:innen, Dachdecker:innen und Reinigungskräfte als Beispiele für Berufe, die ein vergleichsweise geringes Risiko haben, von KI ersetzt zu werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Fachkräftemangel spitzt sich weiter zu

Auch international ist die Jobsuche für Berufseinsteiger:innen schwierig. In den USA sind rund 58 Prozent der Absolvent:innen des vergangenen Jahres noch immer auf der Suche nach ihrem ersten Job. Dennoch sollten junge Menschen nicht den Mut verlieren, meint Tobias Zimmermann, der als Arbeitsmarktexperte bei Stepstone tätig ist. Der demografische Wandel werde den Wert ihrer Arbeitskraft langfristig erhöhen.

In diesem Zusammenhang appelliert er auch an die Unternehmen: „Wir durchleben eine wirtschaftliche Schwächephase, aber gleichzeitig bleibt der Fachkräftemangel bestehen. Der demografische Wandel wird den Arbeitsmarkt schon in wenigen Jahren spürbar verschärfen. Deshalb gilt: Wer heute in Nachwuchstalente investiert, sichert sich morgen entscheidende Wettbewerbsvorteile.“

Mehr zu diesem Thema