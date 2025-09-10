Anzeige
Weniger Freiheit, mehr Präsenz: Microsoft kürzt Homeoffice-Regelung

Bisher konnten Microsoft-Mitarbeiter:innen die Hälfte der Woche im Homeoffice arbeiten. Mit dieser Flexibilität soll ab Frühjahr 2026 Schluss sein – dann sind drei Tage im Büro wieder Pflicht.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Weniger Freiheit, mehr Präsenz: Microsoft kürzt Homeoffice-Regelung
Microsoft setzt auf Zusammenarbeit im Büro. (Foto: Gorodenkoff / Shutterstock)

Nach Unternehmen wie Amazon und SAP verschärft jetzt auch Microsoft wieder die Präsenzpflicht: Wie CNBC berichtet, gab der Tech-Konzern am Dienstag in einer internen Mitteilung bekannt, dass die Teams ab dem kommenden Jahr wieder drei Tage pro Woche im Büro arbeiten müssen. Zunächst sind Mitarbeiter:innen betroffen, die in der Nähe des Microsoft-Hauptsitzes arbeiten. Anschließend soll die neue Regelung auf weitere Standorte ausgeweitet werden.

Weniger Flexibilität für Mitarbeiter:innen

Flexible Arbeitsmodelle spalten die Gemüter: Während viele Unternehmen während der Pandemie erkannt haben, dass ortsunabhängiges Arbeiten positive Effekte wie Kosteneinsparungen und eine höhere Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen mit sich bringen kann, setzen jetzt mindestens ebenso viele wieder verstärkt auf Präsenz vor Ort. „Wir haben untersucht, wie unsere Teams am besten arbeiten, und die Daten sprechen eine klare Sprache: Wenn Menschen häufiger persönlich zusammenarbeiten, sind sie erfolgreicher“, kommentierte Amy Coleman, die als Personalchefin bei Microsoft tätig ist, die Entscheidung des Konzerns.

Das Unternehmen verschickt derzeit E-Mails an Mitarbeiter:innen, die innerhalb von 50 Meilen um ein Microsoft-Büro im sogenannten Puget-Sound-Gebiet im US-Bundesstaat Washington wohnen, um sie über die Änderung zu informieren.

Bis jetzt hatte Microsoft an einer Regelung festgehalten, die während der Corona-Pandemie entstanden war. Dadurch konnten die meisten Mitarbeiter:innen die Hälfte der Arbeitszeit flexibel von zuhause aus arbeiten – und das sogar ohne die Zustimmung ihrer Vorgesetzten. Damit ist jetzt Schluss: Ab Februar 2026 sollen Mitarbeiter:innen in dieser Region wieder an drei Tagen pro Woche im Büro sein. Anschließend will das Unternehmen die Regelung auch an anderen Standorten in den USA und weltweit übernehmen.

Microsoft erhofft sich mehr Dynamik und Energie im Büro

Die Geschäftszahlen untermauern nicht zwangsläufig, dass Microsoft-Teams, die vor Ort im Büro zusammenarbeiten, erfolgreicher sind: In dem aktuellen Quartalsbericht, der im Juli veröffentlicht wurde, meldete Microsoft bessere Ergebnisse als erwartet. Kurzzeitig überschritt die Marktkapitalisierung des Unternehmens sogar die Marke von vier Billionen US-Dollar.

Microsoft hat in diesem Jahr schon mehrere Kündigungswellen durchgeführt. Coleman betont allerdings, dass die Überarbeitung der Homeoffice-Richtlinie nicht darauf abzielt, die Zahl der Angestellten weiter zu reduzieren. Vielmehr werde damit das Ziel verfolgt, so zusammenzuarbeiten, dass die Bedürfnisse der Kund:innen erfüllt werden können: „Während wir die KI-Produkte entwickeln, die diese Ära prägen werden, brauchen wir die Art von Energie und Dynamik, die entsteht, wenn kluge Menschen Seite an Seite arbeiten und gemeinsam schwierige Probleme lösen.“

