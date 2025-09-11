Weniger Gebäude abreißen: Innenarchitektin erklärt, warum sich Umbauen praktisch immer lohnt

Ulla Basqué vom Architekturbüro Basqué Et Partner in Regensburg betreut vor allem Umbauprojekte. Maximal 20 Prozent seien Neubauprojekte, sagt sie. Die Innenarchitektin und Immobilienökonomin, die sich bei den Architects for Future engagiert, kennt die Hürden beim Bauen im Bestand. Sie erklärt, warum sich Umbauen praktisch immer lohnt – auch finanziell.