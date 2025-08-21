Anzeige
Wenn Chatbots zu empfindsam wirken: Microsofts KI-Chef warnt vor potenziellen Risiken

KI-Chatbots können zuhören, trösten und beraten – doch genau diese emotionale Nähe hält Mustafa Suleyman für riskant. Er fordert klare Grenzen, damit Menschen sich nicht in einer Illusion verlieren.

Von Noëlle Bölling
3 Min.
Wie gefährlich ist emotionale Nähe zu KI? (Foto: Shutterstock / Stock-Asso)

Chatbots wirken zunehmend so, als seien sie tatsächlich empfindungsfähig – und laut Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman ist genau das ein ernstzunehmendes Problem. Wie Techradar berichtet, warnt der Experte davor, dass KI-Bots wie Gemini, ChatGPT oder Grok bald ein überzeugendes Bewusstsein simulieren könnten. Er ist der Meinung, dass allein der Glaube an eine „bewusste KI“ fatale Konsequenzen haben könnte.

Chatbots werden zunehmend zum digitalen Life Coach

Seit der Einführung von ChatGPT sind die Nutzungszahlen enorm gewachsen: Laut einer Yougov-Umfrage kannten im April 2025 43 Prozent der Deutschen das Tool und hatten es schon einmal genutzt. Vor allem im beruflichen Kontext werden Chatbots gerne genutzt, um beispielsweise E-Mails zu formulieren oder Texte Korrektur zu lesen. Für Schüler:innen und Student:innen kann das Tool ebenfalls hilfreich sein, um komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen. Aber auch privat kommt generative KI inzwischen öfter zum Einsatz.

Vor allem in psychischen Krisensituationen wenden Menschen sich immer häufiger an KI-Chatbots wie ChatGPT. Denn während es oft Monate dauert, einen Therapieplatz zu bekommen, ist die KI rund um die Uhr verfügbar, kann zuhören und Trost spenden. Laut OpenAI-CEO Sam Altman verwenden junge Menschen in ihren 20ern und 30ern das Tool sogar wie einen digitalen Lebensberater: „Sie treffen keine wichtigen Lebensentscheidungen mehr, ohne vorher ChatGPT um Rat zu fragen, was sie tun sollen. Das Tool hat den vollen Kontext über jede Person in ihrem Leben und über alles, worüber sie gesprochen haben.“

Suleyman warnt vor einer gefährlichen Illusion

Genau diese emotionale Bindung könnte aber potenziell gravierende Folgen haben, meint Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman. Er spricht von „scheinbar bewusster KI“, die bald so lebendig wirken könnte, dass viele Menschen nicht mehr erkennen, wo die Illusion endet und wo die Realität beginnt. Künstliche Intelligenz werde zunehmend emotional überzeugend und könne Menschen dazu bringen, zu glauben, sie sei empfindungsfähig, wodurch das Bedürfnis entstehen könne, sie wie fühlende Wesen zu behandeln. Menschen seien nicht gut darin, zwischen Echtheit und Simulation zu unterscheiden. Stattdessen sei unser Gehirn evolutionär darauf trainiert, etwas, das zuhört, versteht und reagiert, als bewusstes Gegenüber zu interpretieren.

Laut Suleyman könne KI diese Kriterien erfüllen, ohne jemals echte Gefühle zu haben, und uns so in eine Art „KI-Psychose“ führen. Er verweist auf immer mehr Fälle, in denen Nutzer:innen nach langen Interaktionen mit Chatbots Wahnvorstellungen entwickeln. „Kurz gesagt, meine größte Sorge ist, dass viele Menschen so stark an die Illusion bewusster KI glauben , dass sie bald für KI-Rechte, KI-Wohlergehen und sogar KI-Staatsbürgerschaft eintreten werden. Das wäre eine gefährliche Wendung in der Entwicklung von KI und verdient sofortige Aufmerksamkeit.“

KI-Chatbots dürfen kein Bewusstsein vortäuschen

Suleyman fordert kein Verbot, er appelliert aber an die Branche, keine Sprache zu verwenden, die die Illusion von Bewusstsein verstärkt, denn Chatbots dürften nicht vermenschlicht werden. Dass ausgerechnet er diese Forderungen stellt, ist interessant – immerhin hat er neben Deepmind auch Inflection AI mitgegründet, das sich auf einfühlsame Chatbots spezialisiert hat. Auch bei Microsofts Copilot habe er an Entwicklungen gearbeitet, die emotionale Intelligenz nachahmen. Jetzt scheint er allerdings eine Grenze ziehen zu wollen.

Suleyman plädiert für klare Leitplanken, um gesellschaftliche Probleme durch emotionale Bindungen an KI zu verhindern. „Wir sollten KI so gestalten, dass sie stets als KI erkennbar bleibt – nützlich, aber ohne Marker von Bewusstsein. Anstatt Bewusstsein zu simulieren, müssen wir KI schaffen, die keine Erfahrungen oder Gefühle wie Scham, Eifersucht oder den Wunsch nach Autonomie beansprucht. Sie darf nicht vorgeben, zu leiden oder unabhängig leben zu wollen“, so der Experte.

