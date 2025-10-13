Wenn ChatGPT einkauft: Wie Agentic Commerce die Zukunft des Handels gestaltet
Der Onlinehandel steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Mit dem Konzept des Agentic Commerce könnte sich das Einkaufsverhalten im Netz einmal mehr grundlegend verändern. Statt selbst nach Produkten zu suchen, Preise zu vergleichen und Kaufentscheidungen zu treffen, können Konsument:innen diese Aufgaben künftig immer häufiger an KI-Agenten delegieren.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Tobias Weidemann ist Redakteur für E-Commerce- und Online-Marketing-Themen, schreibt außerdem über weitere Themenbereiche der Digitalwirtschaft wie New Finance, Fintech, Startups und Business-IT. Er arbeitet regelmäßig für t3n Online und Print sowie für den t3n Podcast.