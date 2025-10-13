Wenn ChatGPT einkauft: Wie Agentic Commerce die Zukunft des Handels gestaltet

Der Onlinehandel steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Mit dem Konzept des Agentic Commerce könnte sich das Einkaufsverhalten im Netz einmal mehr grundlegend verändern. Statt selbst nach Produkten zu suchen, Preise zu vergleichen und Kaufentscheidungen zu treffen, können Konsument:innen diese Aufgaben künftig immer häufiger an KI-Agenten delegieren.