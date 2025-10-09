Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Wenn KI dein Passwort kennt: 1Password reagiert auf neue Datenschutzrisiken

KI-Agenten übernehmen zwar immer mehr Aufgaben, könnten aber auch sensible Daten unerlaubt verwenden. Eine neue Funktion soll euch davor schützen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Wenn KI dein Passwort kennt: 1Password reagiert auf neue Datenschutzrisiken
So will 1Passwort Login-Daten vor KI-Agenten schützen. (Foto: izzuanroslan / Shutterstock.com)

KI-Agenten können sehr nützlich sein, bergen aber auch neue Risiken für den Datenschutz. Wie The Verge berichtet, hat der Passwort-Manager 1Password jetzt eine speziell entwickelte Lösung vorgestellt, die Anmeldedaten schützt. Damit soll verhindert werden, dass KI-Agenten Passwörter für nicht autorisierte Aktionen verwenden.

Anzeige
Anzeige

KI-Agenten könnten Passwörter kompromittieren

Gestohlene Passwörter zählen nach wie vor zu den größten Bedrohungen für die Cybersicherheit. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 5,6 Milliarden Konten kompromittiert – ein Anstieg um das 7,6-Fache gegenüber 2023. Mit 135 Millionen betroffenen Nutzer:innenkonten liegt Deutschland auf Platz fünf der am stärksten betroffenen Länder – hinter Frankreich, den USA, Russland und dem Spitzenreiter China. Hauptursache sind schwache Passwörter: Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, bestehen noch immer zehn Prozent der weltweit verwendeten Passwörter aus der Zahlenkombination „123456“. Zudem geben 40 Prozent der Menschen an, dass sie ein und dasselbe Passwort für mehrere Konten nutzen.

Empfehlungen der Redaktion

Anzeige
Anzeige

Jetzt kommt eine weitere Gefahr hinzu: KI-Agenten sind nämlich zunehmend in der Lage, eigenständig Aufgaben zu übernehmen. Sie können im Internet surfen, Konzerttickets kaufen oder den Wocheneinkauf erledigen. Dabei greifen sie auch auf Passwörter und sensible Zahlungsdaten der Nutzer:innen zu. Das Problem: Während Menschen komplexe Passwörter oft vergessen, können KI-Agenten sie dauerhaft speichern und so unbeabsichtigt Sicherheitslücken schaffen. Der Passwort-Manager 1Password soll mit einer neuen Funktion gezielt gegensteuern.

Die neue Funktion soll sensible Daten schützen

Um das Risiko zu minimieren, hat 1Password eine Funktion namens „Secure Agentic Autofill“ entwickelt. Sie sorgt dafür, dass Anmeldedaten nur dann automatisch ausgefüllt werden, wenn der Mensch den Zugriff aktiv genehmigt. Erkennt ein KI-Agent, dass er beim Browsen Anmeldedaten benötigt, wird der Passwort-Manager benachrichtigt. Er identifiziert die richtigen Anmeldedaten für die Website und fordert über einen sogenannten Human-in-the-Loop-Workflow die Genehmigung der jeweiligen Nutzer:innen an. Die Verifizierung erfolgt beispielsweise per Touch ID. Anschließend übermittelt 1Password die Anmeldedaten per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen dem Endgerät der Benutzer:innen und der Browsererweiterung des KI-Agenten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Laut 1Password erhalten der KI-Agent und das zugrunde liegende Sprachmodell so keinen direkten Zugriff auf die Passwörter und können sie daher auch nicht missbrauchen. Die Funktion „Secure Agentic Autofill“ steht ab sofort im Early Access über die Plattform Browserbase zur Verfügung, die speziell für KI-Agenten entwickelt wurde. Konkrete Preisangaben für die Zusatzfunktion gibt es bislang nicht. Die reguläre Nutzung von 1Password kostet derzeit 2,65 Euro pro Monat für Privatkund:innen. Unternehmen zahlen im Business-Abo 6,99 Euro pro Monat und Nutzer:in.

13 Gratis-Apps, die deinen Mac besser machen

Eine Frau hat ein aufgeklapptes Mac-Book auf den Oberschenkeln liegen.
14 Bilder ansehen
14 Gratis-Apps, die deinen Mac besser machen Quelle: (Foto: Farknot Architect / Shutterstock)
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Mac
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren