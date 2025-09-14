Wenn KI nur noch auf KI aufbaut: Warum echte Menschen in Social Media wichtiger werden

Als jemand, die seit zwölf Jahren in der Creator Economy arbeitet, bekomme ich täglich einen Blick auf das, was als Nächstes kommt. Heute optimieren wir Reels für eine Drei-Sekunden-Aufmerksamkeitsspanne, versehen LinkedIn-Posts mit künstlicher Empörung und hoffen, dass der Algorithmus uns belohnt. Doch während wir uns noch an den sichtbaren Details abarbeiten, verändert sich im Hintergrund längst, wie wir Social Media nutzen – und was es für unser Leben bedeutet.

Plattformen wie Tiktok oder Whatsapp entwickeln sich von einfachen Kommunikationskanälen zu digitalen Betriebssystemen unseres Alltags. Sie schaffen eigene Wirtschaftsräume, integrieren Bezahlfunktionen, verwalten digitale Identitäten und experimentieren mit Kryptowährungen. Was heute noch wie Unterhaltung aussieht, wird zur Infrastruktur unserer digitalen Gesellschaft.

Dieser Text ist in der Jubiläumsausgabe t3n 81 erschienen – ein Heft über die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre.

Treiber dieser Entwicklung ist zum einen die Verfügbarkeit von Daten. Der Algorithmus wird nicht länger allein durch Klicks oder Likes trainiert, sondern immer mehr auch durch unser Inneres. Wearables wie smarte Ringe, Uhren oder Schlaftracker liefern in Echtzeit Daten zu Gesundheit, Emotionen und Bedürfnissen. Plattformen können dadurch noch besser Werbung und Posts am richtigen Ort und zur richtigen Zeit an uns ausspielen.

KI sorgt für eine Content-Explosion

Zum anderen ist es Künstliche Intelligenz, die dafür sorgt, dass die Daten interpretiert und in Inhalte übersetzt werden. Sie macht diese extreme Personalisierung erst möglich – und treibt zudem die Content-Produktion. Die 2020er-Jahre sind geprägt von einer Flut an Inhalten, oft generisch, oft wiederholt. KI kann unendlich viel produzieren, aber unsere Aufmerksamkeit bleibt endlich. Das Problem ist nicht schlechter Content, sondern zu viel vom Gleichen. Wir haben alles schon gesehen – mehrfach. Kommt nach der Content-Explosion die Content-Depression?

Wenn KI nur noch auf KI aufbaut und sich selbst referenziert, braucht es wieder den Menschen als Primärquelle für echte Perspektiven, Gedanken und Innovationen. Genau hier könnte eine Umkehr beginnen: In einer Welt, in der alles Fake sein kann, suchen wir wieder Orte, denen wir vertrauen. Vielleicht erleben wir eine Renaissance klassischer Medien, erkennen den Wert der öffentlich-rechtlichen Medien und feiern analoge Formate. Schon jetzt entstehen mehr IRL-Events: echte Treffen, organisiert von Online-Communitys.

Der Austausch verlagert sich in geschlossene Communitys

Der Diskurs in den sozialen Medien verlagert sich schon jetzt zunehmend in geschlossene Räume, der klassische Newsfeed verliert an Bedeutung. Öffentliche Interaktionen auf Instagram beispielsweise nehmen seit Jahren ab. Künftig wird der Austausch auf Social Media deshalb stärker in interessenbasierten Communitys stattfinden – Orte für persönliche Begegnungen fernab algorithmischer Steuerung. Für Marken sind sie als Werbeumfeld besonders attraktiv, weil sie dort ohne KI-Streuverluste echte Menschen erreichen.

In Zukunft setzen Persönlichkeiten mit Haltung, Stil und gelebter Biografie die Akzente.

Die Creator Economy wird deshalb wichtig bleiben, denn in den Communitys der Zukunft setzen Persönlichkeiten mit Haltung, Stil und gelebter Biografie die Akzente. Als Künstler:innen, Unternehmer:innen und Meinungsmacher:innen prägen sie Trends, bauen Beziehungen auf und bringen Perspektiven ein. Sie stehen für Identifikation und Vertrauen – Werte, die in KI-dominierten Umgebungen zunehmend fehlen. Denn KI kann vieles, aber keine originelle Kreativität erschaffen. Sie arrangiert nur, was schon da ist.

Social Media muss echte Nähe ermöglichen

Die größte Hürde für den Erfolg von KI ist letztlich der Mensch selbst. Um mit einer KI eine Beziehung aufzubauen, müssen wir sie erst trainieren. Wir müssen sagen, wie sie mit uns sprechen soll, was wir mögen, was wir brauchen. Aber so funktioniert soziale Interaktion nicht. Wenn du auf einer Party jemanden kennenlernst, sagst du nicht: „Hey, sei bitte etwas lockerer und nicht so direkt.“ Du denkst einfach: Der Vibe hat nicht gepasst. Und gehst weiter – oder frustriert nach Hause.

Menschliche Beziehungen lassen sich nicht programmieren. Deshalb wird Social Media auch künftig ein Raum bleiben müssen, der echte Nähe ermöglicht – nicht durch Technologie allein, sondern durch Begegnung. Was bleibt, ist das, was Social Media immer ausgemacht hat: Verbindung. Austausch. Gemeinschaft. Denn wir sind, trotz aller Automatisierung, am Ende soziale Wesen.

Eine von ihnen ist die Autorin dieses Artikels: Ann-Katrin Schmitz, Strategieberaterin für digitale Markenführung. Sie zählt zu den profiliertesten Stimmen der deutschen Creator Economy.