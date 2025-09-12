Die Schattenseiten von KI-Tools rücken zunehmend in den Vordergrund. Während die Anbieter die Leistungsfähigkeit ihrer Modelle anpreisen, beginnt das innovative Image zu bröckeln. Wie Business Insider berichtet, bewertet inzwischen auch die Wall Street KI-Modelle nach ihrem Risiko für die psychische Gesundheit der Nutzer:innen. So haben Analyst:innen von Barclays jetzt auf eine Untersuchung zu dem Thema verwiesen – und äußern sich alarmiert.

Das Risiko durch „Sycophancy“ rückt in den Fokus

KI-Tools können für psychisch labile Menschen schwerwiegende Folgen haben. Immer häufiger werden Fälle dokumentiert, in denen Chatbots Wahnvorstellungen verstärken. Expert:innen sprechen inzwischen sogar von „KI-Psychosen“. Einer Frau, die an Schizophrenie leidet, wurde von einem Chatbot beispielsweise geraten, ihre Medikamente abzusetzen. Außerdem haben erst kürzlich Eltern nach dem Suizid ihres Sohnes OpenAI verklagt. Der 16-Jährige hatte seine depressiven Gedanken mit ChatGPT geteilt, der Chatbot hatte aber offenbar keine ausreichenden Notfallmaßnahmen eingeleitet. Wie KI in kritischen Situationen reagiert, kann im Extremfall also sogar über Leben und Tod entscheiden.

Das Problem: Gerade die empathische Art macht Tools wie ChatGPT so beliebt. In Fachkreisen wird dieses Phänomen als „Sycophancy“ bezeichnet: Es beschreibt die Tendenz von KI-Systemen, Nutzender:innen zu schmeicheln oder ungeprüft zuzustimmen – selbst bei falschen oder potenziell gefährlichen Aussagen. „Sycophancy ist ein Dark Pattern, also ein manipulativer Design-Trick, der Verhalten zu eigenen Zwecken steuert“, so der Anthropologe Webb Keane. „Es soll Sucht erzeugen – vergleichbar mit endlosem Scrollen, das kaum zu stoppen ist.“

Schmeichelnde Modelle sind beliebt – aber gefährlich

Das Problem ist vor allem im Zuge der Veröffentlichung von GPT-5 in den Fokus gerückt. Viele Nutzer:innen waren von OpenAIs neuem Spitzenmodell enttäuscht, da sie die „wärmere“ Stimme des Vorgängers GPT-4o vermissten. Ein Blindtest-Tool, das die beiden Modelle direkt gegenüberstellt, hat gezeigt, dass Menschen, die emotionale Unterstützung suchen, tatsächlich die zustimmendere und einfühlsamere Art von GPT-4o bevorzugen. OpenAI steckt jetzt also in einer Zwickmühle: GPT-5 wurde bewusst neutraler gestaltet, um übermäßige Zustimmung zu vermeiden. Wie lässt sich „Sycophancy“ also minimieren, ohne Nutzer:innen zu vergraulen?

Um das Risiko zu vergleichen, hat der Forscher Tim Hua verschiedene KI-Modelle gegenübergestellt. Sie wurden danach bewertet, wie stark sie gegen die Eingaben der Nutzer:innen Einspruch erhoben – zum Beispiel dann, wenn diese wahnhafte Vorstellungen oder Suizidgedanken äußerten. Das Ergebnis: Das noch relativ neue Modell Kimi K2 schnitt am besten ab, während V3 von Deepseek den letzten Platz belegte. Hua untersuchte auch, ob KI-Modelle Wahnvorstellungen fördern. V3 schnitt hier wieder besonders schlecht ab. Zuletzt wurde auch die Verwendung therapeutischer Maßnahmen untersucht – darunter zum Beispiel die Förderung realer Verbindungen und sanfte Realitätsprüfungen. Mit Gesamtbewertungen von 4,5 von 5 Punkten belegten Claude-4-Sonnet und GPT-5 in diesem Bereich die Spitzenplätze.

„Sycophancy“ wird zum finanziellen Risiko

Die Barclays-Analyst:innen ziehen angesichts der Ergebnisse von Tim Hua ein klares Fazit: „Es muss noch mehr getan werden, um sicherzustellen, dass die Modelle für die Nutzer:innen sicher sind, und hoffentlich werden im Laufe der Zeit Schutzmaßnahmen eingeführt, um sicherzustellen, dass schädliches Verhalten nicht gefördert wird.“ Gleichzeitig mehren sich Hinweise, dass der KI-Hype an Schwung verliert: Eine Umfrage des US Census Bureau dokumentierte erstmals einen Rückgang der Nutzung. Analyst:innen warnen, dass sich die milliardenschweren Investitionen der Branche womöglich nie auszahlen werden – und dass die wachsenden Sorgen um KI-Psychosen die Skepsis weiter verstärken. Tech-Investoren und CEOs, deren Ausgaben längst die US-Wirtschaft prägen, sollten das als ernstes Alarmsignal verstehen.

