Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Wenn KI Psychosen auslöst: Das Problem macht jetzt auch Investoren nervös

Von Wahnvorstellungen bis zum Suizid: Berichte über einen negativen Einfluss von KI auf die psychische Gesundheit einiger Nutzer:innen häufen sich. Das macht jetzt auch die Wall Street nervös.

Von Noëlle Bölling
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Wenn KI Psychosen auslöst: Das Problem macht jetzt auch Investoren nervös
"KI-Psychosen" werden zunehmend auch als wirtschaftliches Risiko wahrgenommen. (Foto: Antonio Guillem / Shutterstock.com)

Die Schattenseiten von KI-Tools rücken zunehmend in den Vordergrund. Während die Anbieter die Leistungsfähigkeit ihrer Modelle anpreisen, beginnt das innovative Image zu bröckeln. Wie Business Insider berichtet, bewertet inzwischen auch die Wall Street KI-Modelle nach ihrem Risiko für die psychische Gesundheit der Nutzer:innen. So haben Analyst:innen von Barclays jetzt auf eine Untersuchung zu dem Thema verwiesen – und äußern sich alarmiert.

Anzeige
Anzeige

Das Risiko durch „Sycophancy“ rückt in den Fokus

KI-Tools können für psychisch labile Menschen schwerwiegende Folgen haben. Immer häufiger werden Fälle dokumentiert, in denen Chatbots Wahnvorstellungen verstärken. Expert:innen sprechen inzwischen sogar von „KI-Psychosen“. Einer Frau, die an Schizophrenie leidet, wurde von einem Chatbot beispielsweise geraten, ihre Medikamente abzusetzen. Außerdem haben erst kürzlich Eltern nach dem Suizid ihres Sohnes OpenAI verklagt. Der 16-Jährige hatte seine depressiven Gedanken mit ChatGPT geteilt, der Chatbot hatte aber offenbar keine ausreichenden Notfallmaßnahmen eingeleitet. Wie KI in kritischen Situationen reagiert, kann im Extremfall also sogar über Leben und Tod entscheiden.

Das Problem: Gerade die empathische Art macht Tools wie ChatGPT so beliebt. In Fachkreisen wird dieses Phänomen als „Sycophancy“ bezeichnet: Es beschreibt die Tendenz von KI-Systemen, Nutzender:innen zu schmeicheln oder ungeprüft zuzustimmen – selbst bei falschen oder potenziell gefährlichen Aussagen. „Sycophancy ist ein Dark Pattern, also ein manipulativer Design-Trick, der Verhalten zu eigenen Zwecken steuert“, so der Anthropologe Webb Keane. „Es soll Sucht erzeugen – vergleichbar mit endlosem Scrollen, das kaum zu stoppen ist.“

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Schmeichelnde Modelle sind beliebt – aber gefährlich

Das Problem ist vor allem im Zuge der Veröffentlichung von GPT-5 in den Fokus gerückt. Viele Nutzer:innen waren von OpenAIs neuem Spitzenmodell enttäuscht, da sie die „wärmere“ Stimme des Vorgängers GPT-4o vermissten. Ein Blindtest-Tool, das die beiden Modelle direkt gegenüberstellt, hat gezeigt, dass Menschen, die emotionale Unterstützung suchen, tatsächlich die zustimmendere und einfühlsamere Art von GPT-4o bevorzugen. OpenAI steckt jetzt also in einer Zwickmühle: GPT-5 wurde bewusst neutraler gestaltet, um übermäßige Zustimmung zu vermeiden. Wie lässt sich „Sycophancy“ also minimieren, ohne Nutzer:innen zu vergraulen?

Um das Risiko zu vergleichen, hat der Forscher Tim Hua verschiedene KI-Modelle gegenübergestellt. Sie wurden danach bewertet, wie stark sie gegen die Eingaben der Nutzer:innen Einspruch erhoben – zum Beispiel dann, wenn diese wahnhafte Vorstellungen oder Suizidgedanken äußerten. Das Ergebnis: Das noch relativ neue Modell Kimi K2 schnitt am besten ab, während V3 von Deepseek den letzten Platz belegte. Hua untersuchte auch, ob KI-Modelle Wahnvorstellungen fördern. V3 schnitt hier wieder besonders schlecht ab. Zuletzt wurde auch die Verwendung therapeutischer Maßnahmen untersucht – darunter zum Beispiel die Förderung realer Verbindungen und sanfte Realitätsprüfungen. Mit Gesamtbewertungen von 4,5 von 5 Punkten belegten Claude-4-Sonnet und GPT-5 in diesem Bereich die Spitzenplätze.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

„Sycophancy“ wird zum finanziellen Risiko

Die Barclays-Analyst:innen ziehen angesichts der Ergebnisse von Tim Hua ein klares Fazit: „Es muss noch mehr getan werden, um sicherzustellen, dass die Modelle für die Nutzer:innen sicher sind, und hoffentlich werden im Laufe der Zeit Schutzmaßnahmen eingeführt, um sicherzustellen, dass schädliches Verhalten nicht gefördert wird.“ Gleichzeitig mehren sich Hinweise, dass der KI-Hype an Schwung verliert: Eine Umfrage des US Census Bureau dokumentierte erstmals einen Rückgang der Nutzung. Analyst:innen warnen, dass sich die milliardenschweren Investitionen der Branche womöglich nie auszahlen werden – und dass die wachsenden Sorgen um KI-Psychosen die Skepsis weiter verstärken. Tech-Investoren und CEOs, deren Ausgaben längst die US-Wirtschaft prägen, sollten das als ernstes Alarmsignal verstehen.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren