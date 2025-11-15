Wenn KI schlauer ist als ihre Schöpfer: Forscher verstehen eigene Entdeckungen nicht mehr

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, Wissenschaft und Forschung zu revolutionieren. Schon jetzt durchforsten KI-Tools riesige Datenmengen und führen komplexe Simulationen durch. Eine große Hilfe sind sie etwa, wenn es darum geht, Strukturen auszumachen oder mögliche Wechselwirkungen vorherzusagen.

Forscher verstehen KI-Lösungen oft nicht

Noch nicht zur vollen Entfaltung kommt das KI-Potenzial, wenn es nicht genügend Daten gibt, mit denen die entsprechenden Modelle trainiert werden können. Und: Entwickelt eine KI ganz neue Lösungsansätze, Experimente oder Medikamente, wissen die Forscher:innen oft nicht, wie es dazu kam.

So ging es etwa dem österreichischen Physiker Mario Krenn, der Experimente mit Hilfe von KI-Programmen entwickelt. Sein aktuelles Programm „Urania“ hat zum Teil recht unkonventionelle Lösungen für die Verbesserung des Gravitationswellen-Detektors Ligo in den USA entwickelt. Darauf wäre „kein Mensch gekommen“, so Krenn.

So wird – entsprechend den Anweisungen der KI – ein Teil des Laserlichts im Gravitationswellen-Detektor zur Quelle zurück-, also zum Teil im Kreis herumgeschickt. Diese ungewöhnliche Maßnahme führte, neben einigen Kniffen in der Konstruktion, zu einer spektakulären Erhöhung der Empfindlichkeit.

Verbesserung nachweisbar, aber nicht verständlich

Die Verbesserung konnte bewiesen werden. Aber die Forscher:innen um Krenn verstehen nicht, wie dies zustande kam. „Wir haben das per Hand nachgerechnet, es stimmt. Aber wir verstehen es nicht. Wir haben keine Ahnung, welchen physikalischen Effekt die KI da erzeugt hat“, so Krenn gegenüber dem ORF.

Dabei ist es für die Wissenschaft von höchster Bedeutung, die von KI entworfenen Lösungen oder Methoden zu verstehen. Schließlich setze die naturwissenschaftliche Methode voraus, dass Wissen von allen verstanden werden kann. Nur so sind darauf aufbauende Lösungen, aber auch Experimente, Kritik und Diskussionen möglich.

„Dystopische“ Wissenschaft wie in Sci-Fi-Literatur

Krenn bezeichnet eine Wissenschaft, bei der KI die Kreativarbeit übernähme, ohne ihre Ideen zu erklären, als „dystopisch“. Tatsächlich finden sich solche intelligenten Maschinen mit für den Menschen undurchschaubaren Lösungen bisher vor allem in der Science-Fiction-Literatur, etwa in Stanislaw Lems Sterntagebüchern.

Jetzt gelte es, Methoden zu entwickeln, „die uns helfen, solche ,Alien‘-Lösungen zu verstehen“, so Krenn. Dazu dient etwa das sogenannte Reverse Engineering, mit dem versucht wird, die „Gedankengänge“ der KI nachzuvollziehen. Möglich wäre auch, so Krenn, eine eigene KI damit zu beauftragen, neuartige KI-Lösungen so zu erklären, dass Menschen sie ebenfalls verstehen können.