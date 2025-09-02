Wenn KI über Leben entscheidet: MIT-Forscherin warnt vor Risiken in der Medizin

Mit ihrer Forschung am MIT hat Marzyeh Ghassemi unter anderem gezeigt, wie leicht schon kleine Tippfehler die medizinischen Empfehlungen von KI-Systemen beeinflussen können. In einem Interview mit The Boston Globe sagte sie jetzt, dass sie neben den bestehenden Risiken aber auch großen Chancen für die Medizin sieht.

KI braucht mehr Kontrolle – vor allem in der Medizin

Marzyeh Ghassemi ist Professorin am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und leitet die dortige Jameel Clinic. In ihrer Forschung zeigt sie, dass KI-Tools im medizinischen Bereich leicht fehlgeleitet werden können – mit potenziell schwerwiegenden Folgen. Dabei ist Ghassemi keineswegs technikfeindlich: „Ich liebe es, KI-Systeme zu entwickeln. Ich bin aus gutem Grund Professorin am MIT. Aber es ist klar, dass naive Einsätze solcher Systeme, die das ‚Gepäck‘ menschlicher Daten ignorieren, Schaden anrichten werden.“

Ghassemi wurde als Tochter iranischer Einwanderer:innen geboren. Als muslimische Frau in den USA aufzuwachsen, war für sie nicht einfach. Während ihres Studiums an der New Mexico State University, der University of Oxford und dem MIT entwickelte sie ein starkes Bewusstsein für die Gefahren, die von den Systemen, an denen sie selbst mitwirkte, ausgehen können. „Als Technolog:innen haben wir die Verantwortung, die Gesellschaft mit unseren Werkzeugen zu verbessern, anstatt sie einfach unkontrolliert wirken zu lassen.“

Für Frauen ist das medizinische Risiko am größten

In einer MIT-Studie erstellte Ghassemi mit ihrem Team Hunderte von Patient:innenakten, die um ärztliche Empfehlungen realer Mediziner:innen ergänzt wurden. Dann fügten die Forscher:innen absichtlich Auffälligkeiten wie Rechtschreibfehler, zusätzliche Leerzeichen, ungenaue Formulierungen oder auch emotionale Ausdrücke hinzu. Diese modifizierten Akten wurden anschließend vier KI-Systemen vorgelegt, um zu entscheiden, ob Patient:innen einen Arzttermin, Labortests oder gar keine Behandlung benötigen.

Das Ergebnis wurde mit den Entscheidungen echter Ärzt:innen verglichen. Ghassemi fand heraus, dass die Fehler im Text die Wahrscheinlichkeit, dass die KI keine weitere Behandlung empfahl, um sieben bis neun Prozent erhöhten. Was nach einem kleinen Unterschied klingt, bedeutet in der Praxis, dass echte Menschen womöglich nicht medizinische Versorgung erhalten, die sie benötigen. Noch problematischer: Die MIT-Forscher:innen stellten fest, dass KI-Systeme Frauen häufiger unbehandelt ließen – selbst dann, wenn alle direkten Hinweise auf das Geschlecht entfernt wurden.

Eine Chance für mehr medizinische Gerechtigkeit?

Schon 2022 zeigte Ghassemi mit einem Team, dass eine KI den ethnischen Hintergrund einer Person allein anhand eines Röntgenbilds erkennen konnte – Ärzt:innen ist das nicht möglich. Die Forscherin glaubt, dass das Melanin in schwarzer Haut Spuren auf Röntgenbildern hinterlässt, die das menschliche Auge nicht sieht, die KI aber erkennt. Um solche Vorurteile zu vermeiden, hat Ghassemi einen klaren Plan: „Man muss mit diversen, repräsentativen Datensätzen trainieren.“ Ärzt:innen sollten zudem befugt sein, KI-Empfehlungen zu überstimmen, wenn es im Interesse der Patient:innen liegt. Ihrer Meinung nach müssten solche Standards auch gesetzlich vorgeschrieben werden.

Neben allen bestehenden Hürden sieht Ghassemi aber auch eine Chance: Durch die zunehmende Nutzung von KI-Diagnosen könnten ihrer Meinung nach Vorurteile hinsichtlich des Geschlechts oder der Ethnie aus allen medizinischen Systemen beseitigt werden – nicht nur aus den digitalen. „Dass das Gesundheitssystem mehr Frauen und Angehörige von Minderheiten sterben lässt, ist seit Langem bekannt. Aber es war nie möglich, genug Empörung darüber auszulösen. Vielleicht regt die Tatsache, dass KI dieselben Fehler macht, um das zugrunde liegende System zu ändern.“

