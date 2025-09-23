Wenn Maschinen Lügen entlarven: Deep Learning gegen Fake-Rezensionen

Fake-Rezensionen und der Kampf dagegen sind immer noch ein zentrales Problem für viele Onlinehändler und Unternehmen. Sie sollen gerade bei Produkten, die sich kaum voneinander unterscheiden, den Ausschlag geben, dass Kund:innen sich für ein bestimmtes Produkt und eben nicht für die fast identische Ware des Mitbewerbers entscheiden. Umgekehrt haben gerade die Plattformbetreiber:innen ein starkes Interesse daran, solche falschen Bewertungen auszusieben, um ihrerseits die Glaubwürdigkeit ihrer Portale und das Vertrauen in ihre Bewertungssysteme aufrecht erhalten zu können.

Insofern war es nur eine Frage der Zeit, bis Forschende Lösungen finden würden, mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Zuverlässigkeit und den Wahrheitsgehalt von Bewertungen zu überprüfen. Forschende der Texas Tech University versuchen, entsprechende Methoden zu finden, mit denen sich falsche von wahren Bewertungen unterscheiden lassen.

Demnach können Ying Liu und seine Doktorandin Pallavi Zambare gefälschte Produkt- und Unternehmensbewertungen auf E-Commerce-Plattformen mit einer zunehmenden Sicherheit erkennen. Um diese Unterscheidung zu ermöglichen, braucht es zum einen eine große Zahl an authentischen sowie gefälschten Bewertungen, sogenannte Ground-Truth-Datensätze, anhand derer sich gewisse Muster erkennen lassen in Bezug auf Sprache, Textaufbau oder Eigenheiten wie mitgelieferten Bildern. Solche Datensätze können als Referenz für die jeweiligen Modelle dienen und ermöglichen Rückschlüsse auf Eigenheiten wie ungewöhnliche Schreibstile, Inkonsistenzen in der Stimmung oder Anomalien in der Satzstruktur.

Fälschungen schwer zu erkennen

Die Forschenden verwendeten für ihre Arbeit „Computational Opinion Mining“, um die Texte zu erfassen, eine Sentimentanalyse durchzuführen und die Bewertungen auf ein entsprechendes Wording hin abzuklopfen. Bei der Mustererkennung setzt man zudem auf verdächtige Schlüsselwörter, abnormale Posting-Muster sowie die Bewertung der Glaubwürdigkeit von Rezensent:innen und nicht zuletzt auch Anti-Spam-Captchas.

Die Forschenden der texanischen Hochschule haben zudem ein Deep-Learning-Framework eingesetzt, das sich für die Identifizierung komplexer Muster eignet, mit einem traditionellen statistischen Klassifikator. Laut der Hochschule erreichte man damit eine Erkennungsrate zwischen 96 und 99 Prozent.

Es handelt sich um ein Problem, dem insbesondere Plattformen wie Amazon seit vielen Jahren auf der Spur sind – und das sich mithilfe von maschinellem Lernen und LLMs deutlich souveräner lösen lassen dürfte als in der Vergangenheit. Dennoch ist all das ein Hase-und-Igel-Spiel, weil sowohl die Erkennungsgenauigkeit von gefälschten Bewertungen als auch die Bewertungen selbst immer besser und authentischer werden – und somit immer schwieriger von echten Kundenbewertungen zu unterscheiden sind. Subtile Details, die in der Vergangenheit nicht sinnvoll zu analysieren waren, lassen sich nun granularer erkennen. Angesichts des E-Commerce-Booms werden genaue Erkennungssysteme immer wichtiger werden, um die Zuverlässigkeit digitaler Marktplätze zu gewährleisten und für mehr Transparenz und Vertrauenswürdigkeit zu sorgen.

