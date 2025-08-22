Wenn Unternehmen durch KI-Maßnahmen Shitstorms bekommen – und wie sie sie verhindern können

Eigentlich war Duolingo eine äußerst beliebte Marke auf Tiktok und Instagram. Die lustigen Videos kamen bei der Community gut an. Zwischenzeitlich hatte man auf Tiktok circa 17,1 Millionen Follower:innen. Doch auf einmal schien es, als hätten sich alle gegen die grüne Eule mit den viralen Videos verschworen. Leute beendeten ihre jahrelange Streak, mit der sie unter anderem Belohnungen für täglich erledigte Übungen auf der Sprachlern-App bekamen, und kündigten ihre Abos. Andere riefen dazu auf, die App zu löschen. Damit protestierten die Menschen gegen die KI-Strategie des Unternehmens. Ein klassischer Shitstorm. Aber was ist passiert?

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TikTok auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TikTok, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zuvor hat Duolingo CEO Luis von Ahn eine interne Mail per LinkedIn-Post in die Öffentlichkeit getragen. Darin hieß es, dass das Unternehmen nun eine „AI-first“-Strategie verfolgt. Unter anderem sollen Freiberufler:innen durch KI ersetzt werden und KI bei Performance-Reviews eingesetzt werden. Der Duolingo-Community hat das nicht gefallen und reagierte mit einem Shitstorm.

Fälle dieser Art passieren immer wieder. Nicht alle Menschen sind von neuen KI-Features begeistert. Ob daraus ein Shitstorm entsteht, ist für Thorsten Diehl eine Frage der richtigen Kommunikation. Er ist Managing Partner bei Commha Consulting. Die Agentur berät Unternehmen unter anderem zu Kommunikationsfragen und Change-Prozessen. Diehl fokussiert sich auf KI-Themen und die Schnittstelle zwischen Implementierung und Vermittlung. Zu dem Duolingo-Fall hat der Berater eine klare Meinung: „Ich finde, dass das Unternehmen nicht klar und transparent kommuniziert hat.“

Anzeige Anzeige

Große Ablehnung gegen KI

Diehl findet auch das Wording „AI-First“ problematisch. Doch nicht nur Duolingo bezeichnet so seinen Umgang mit KI innerhalb des Unternehmens. Unternehmen wie Shopify oder Klarna richten ebenfalls ihr Business-Modell so aus, dass künstliche Intelligenz im Fokus stehen soll. Wie das genau aussehen soll, sei sowohl für die Mitarbeitenden als auch die Konsument:innen allerdings oft unklar. „Eine AI-First-Strategie auszurufen, hört sich erstmal sehr zukunftsweisend und innovativ an“, so Diehl. „Aber oft ist das, was bei den Leuten ankommt, nur, dass KI den Menschen ersetzen soll – was als Herabwürdigung der menschlichen Leistung und Expertise empfunden wird.“ Besonders bei Unternehmen, die eine hohe Markenbindung wie Duolingo haben, kann das schnell nach hinten losgehen. Zusätzlich begegnen immer noch viele Menschen dem Thema KI mit großer Skepsis.

Das belegt auch eine Studie aus dem Journal of Hospitality Marketing & Management , die im Juni 2025 erschienen ist. Das Forschungsteam aus den USA und Südafrika beschäftigte sich mit dem Einfluss des KI-Begriffs auf die Kaufabsicht von Kund:innen. Die drei Forscher stellten dafür ein Experiment auf. Dafür zeigten sie über 1000 Teilnehmer:innen unterschiedliche Produkte vor. Je nach Gruppe hatten diese Produkte KI-Features oder keine. Die Forscher stellten fest, dass das KI-Label vom Kauf abschreckt – und das in allen Produktkategorien. Besonders kritisch sahen die Teilnehmer:innen die KI-Features bei sogenannten „High-Risk“-Produkten wie Autos oder medizinischen Diagnoseinstrumenten. Fernseher oder Staubsauger wurden weniger stark abgelehnt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Forscher haben dafür mehrere Erklärungsansätze. So zweifeln viele Teilnehmer:innen aufgrund von Datenschutzbedenken den Kauf von KI-Produkten an. Zudem zeigt die Studie auch, dass das Vertrauen sank, wenn KI erwähnt wurde und so vor dem Kauf abschreckte.

Eine weitere Erklärung sieht die Studie im „Uncanny Valley“ – einem psychologischen Effekt, der von dem japanischen Robotik-Forscher Masahiro Mori 1970 begründet wurde. Der Begriff beschreibt, dass menschenähnliche Maschinen ab einem Punkt als unheimlich empfunden werden. Das passiert, wenn die Maschine einem Menschen nur fast ähnelt.

Anzeige Anzeige

Bei Duolingo greifen diese Ansätze nicht wirklich. Immerhin ging es um den Ersatz von menschlicher Kreativarbeit durch KI. Thorsten Diehl findet, dass bei unsensibler Kommunikation von KI-Maßnahmen tiefergreifende Ängste befeuert werden. „Wenn ich dann erkläre, dass KI künftig Menschen ersetzen soll, rufe ich das Angstpotential ab, das in dem Thema steckt“, sagt er. Dieser Abneigungs-Cocktail kann dann einen Shitstorm lostreten.

Shitstorms durch KI sind trotzdem nur Shitstorms

Auch dem amerikanischen Fashion-Magazin Vogue ist das widerfahren. In der Juli-Ausgabe verwendet eine Werbeanzeige von Guess ein KI-Model. Als ein Video auf Tiktok über die Ausgabe viral ging, begann der Shitstorm gegen das Magazin – obwohl es sich nur um eine Werbeanzeige handelte. Gegenüber TechCrunch teilte das Unternehmen mit, dass die Anzeige ihren Werbestandards entspreche. In Singapur, Italien und Portugal hingegen gab es keine Shitstorms, als die Länderausgabe des legendären Magazins in ihren Redaktionsinhalten KI-generierte Foto-Shootings verwendete.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TikTok auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TikTok, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dadurch zeigt sich: Wie bei jedem anderen Shitstorm wirkt es oft etwas zufällig, was die Empörung auslöst. Wenn die Emotionen auf Social Media überkochen, müssen Unternehmen das erst einmal ausharren. Das ist auch bei KI-Shitstorms nicht anders. „

Anzeige Anzeige

Letztlich verläuft ein solcher Shitstorm dann wie jeder andere. Am Anfang äußern vereinzelte Stimmen Kritik. Nimmt diese weiter zu, gelangt die Welle an einen Wendepunkt. Bis hierhin könnten Unternehmen das Schlimmste noch verhindern. Gerät der Shitstorm in die akute Phase, prasseln öffentlichkeitswirksam Wut und Kritik auf das Unternehmen ein. Aktives Agieren ist für Unternehmen in der Phase nicht wirklich möglich. Nach einiger Zeit flacht der Shitstorm wieder ab. Wer schlecht kommuniziert hat, bekommt einen langfristigen Imageschaden.

Der Anlass mag variieren, aber die Ursachen sind meist dieselben“, so Diehl. „Und die liegen gar nicht so sehr der KI selbst, sondern in der wenig empathischen Kommunikation zu einem solch sensiblen Thema.“ Oft fehle es an Transparenz und Klarheit. Doch genau die sei nötig, wenn man einen Shitstorm verhindern will.

Wie man KI-Maßnahmen richtig kommuniziert

Diehl sieht einen Bedarf darin, dass KI-Maßnahmen einfühlsamer kommuniziert werden. „Es ist eine Fehleinschätzung zu denken, das sei vor allem ein technologisches Thema oder auch ein wirtschaftlich-ökonomisches Thema“, sagt der Berater. Viele Unternehmen würden den Fehler machen, die technologischen Fortschritte anzupreisen und den wirtschaftlichen Nutzen zu betonen. „Oft ist es ein kulturelles Thema“, so Diehl.

Anzeige Anzeige

Deswegen sei es wichtig, die menschliche Perspektive in den Fokus zu setzen. „Schon der AI-First-Begriff suggeriert, dass die KI den Vorrang vor Menschen hat“, so Diehl. Bestenfalls solle es andersherum laufen. Unternehmen müssten mehr darüber sprechen, wie die Menschen mit der KI zusammenarbeiten, anstatt sie als Konkurrenz oder Ersatz anzupreisen. So hätte Duolingo etwa seinen Shitstorm verhindern können. „Ich hätte die Zusammenarbeit von KI und Mensch in den Fokus gestellt“, so Diehl. Im Zuge dessen würde Diehl die Vorteile betonen, die die Menschen von der KI haben – wie eingesparte Arbeitszeit bei nervigen Routineaufgaben. So könnten Menschen KI nicht als Ersatz, sondern als Unterstützung sehen. „Dann rufe ich das Potenzial ab, das in so einer Transformation steckt“, so Diehl.

Dabei sei es auch wichtig, konkrete Beispiele zu nennen, welche Aufgaben KI-Tools erleichtern können. Diese seien laut Diehl am überzeugendsten. Diehl rät auch dazu, in der Kommunikation der KI-Maßnahmen nicht zu übertreiben und den Beitrag der KI nicht unrealistisch darzustellen. Das gilt auch, wenn dies bei Investor:innen womöglich zunächst gut ankommt. Trotz des Shitstorms gegenüber der AI-First-Strategie stieg der Börsenkurs von Duolingo zwischenzeitlich um 30 Prozent. Für Diehl ein kurzfristiger Effekt: „Der Schaden den die Marke erleidet, wiegt am Ende womöglich schwerer als die kurzfristige Entscheidung von Investoren.“

10 Bilder ansehen Die witzigsten 1-Stern-Rezensionen auf Amazon Quelle: ADragan/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Künstliche Intelligenz