Wer braucht schon The Line: 2 km hoher Wolkenkratzer in Planung

Der 828 Meter hohe Burj Khalifa in Dubai hält seit dem Jahr 2010 den Titel des höchsten Gebäudes der Welt. Nun soll auf einem Gelände in der Nähe des King Khalid International Airport im Norden der saudischen Hauptstadt Riad ein Wolkenkratzer entstehen, der Burj Khalifa klein wirken lassen würde.

Ganze zwei Kilometer Höhe soll das noch unbenannte Projekt aufweisen. Die Herstellungskosten werden auf fünf Milliarden US-Dollar geschätzt.

Riad soll etliche Megawolkenkratzer beherbergen

Das mit 385 Metern Höhe derzeit höchste Gebäude in der saudischen Hauptstadt ist der 10 Jahre alte PIF-Tower im King Abdullah Financial District der Stadt. In der Entwicklung befindet sich zudem der Mukaab-Turm.

Dieser würfelförmige Wolkenkratzer soll 400 Meter hoch aufragen und wird als das größte innerstädtische Gebäude der Welt bezeichnet. Das Projekt wird eine Gesamtfläche von zwei Millionen Quadratmetern bieten und Büros, Wohnungen und Unterhaltungsräume beherbergen.

Derweil gehen die Bauarbeiten am Kingdom Tower, der einen Kilometer hoch werden soll, weiter. Ein Fertigstellungstermin ist indes bisher nicht in Sicht.

Der Turm befindet sich im Norden der Saudi-arabischen Stadt Jeddah, Saudi-Arabien und wäre das erste 1.000 Meter hohe Gebäude der Welt. Entworfen wurde er von den Architekten hinter dem Burj Khalifa.

Saudi-Arabien hat etliche Riesenprojekte aufgelegt

Die Projekte in Riad sind die jüngsten in einer Reihe von riesigen Megaprojekten, die im ganzen Königreich in Planung oder im Bau sind. Die meiste internationale Aufmerksamkeit dürfte dabei wohl das Projekt The Line erhalten, über das wir auch bei t3n schon häufiger berichteten.

The Line wird Teil einer intelligenten Stadt und soll eine 170 Kilometer und nur 500 Meter breite Einheit werden. Das Projekt war zunächst als Gedankenspiel abgetan worden, befindet sich aber tatsächlich bereits im Bau.

