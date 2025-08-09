Wer keine KI-Brille hat, wird zum digitalen Außenseiter: Wie stichhaltig ist Mark Zuckerbergs These?

Was kommt nach dem Smartphone? Die Frage beschäftigt die Tech-Branche. Irgendwas mit Künstlicher Intelligenz muss es schon sein. Doch Ideen wie der Humane AI Pin oder der Rabbit R1 darf man getrost als gescheitert ansehen. Zu lahm, nicht nützlich genug. Nur folgerichtig wurde der KI-Anstecker eingestellt und die Technik von HP übernommen. Und nun? Geht es nach Meta-Chef Mark Zuckerberg, tragen wir den Smartphone-Nachfolger in Zukunft auf der Nase.