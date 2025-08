Axel Springer versus Adblock Plus: Kommt jetzt doch ein Werbeblocker-Verbot?

Seit Jahren versucht der Axel-Springer-Verlag, juristisch gegen den Werbeblocker Adblock Plus beziehungsweise dessen Anbieter, die Kölner Eyeo GmbH, vorzugehen – bisher weitgehend erfolglos. Jetzt hat Axel Springer vor dem Bundesgerichtshof (BGH) einen Etappensieg erreicht.

Axel Springer blitzt 2022 mit Klage ab

Im Jahr 2022 war Axel Springer mit einer Klage wegen angeblicher Verletzung des Urheberrechts durch Adblock Plus/Eyeo vor dem Landgericht Hamburg abgeblitzt. Auch die folgende Berufung beim Hamburger Oberlandesgericht (OLG) blieb erfolglos.

Der BGH sieht in seinem Urteil vom 31. Juli 2025 aber zentrale Rechtsfragen noch nicht geklärt. Daher sei das Verfahren wieder an das OLG Hamburg zurückverwiesen worden, wie der auf Medienrecht spezialisierte Anwalt Christian Solmecke schreibt.

Mögliche Urheberrechtsverletzung im Fokus

Konkret geht es bei dem Verfahren darum, ob der HTML-Code der Webseite durch den Einsatz des Werbeblockers unzulässig verändert wird. Das würde gegen das Urheberrecht verstoßen, so die Ansicht des Verlags.

Dahinter steckt, dass die HTML-Datei beim Aufruf der Axel-Springer-Webseiten durch einen Webbrowser in den Arbeitsspeicher des Endgeräts der Nutzer:innen übertragen wird. Der Webbrowser interpretiert den Inhalt der HTML-Datei, um ihren Inhalt anzeigen zu können.

Hier kommt jetzt der Werbeblocker ins Spiel. Denn dieser würde die Datenstrukturen beeinflussen – und dadurch das Computerprogramm unberechtigt umarbeiten. Darin bestehe laut Axel Springer die Verletzung des Urheberrechts.

Verlag fordert Unterlassung und Schadensersatz

Denn der Verlag stuft die Programmierung seiner Webseiten als eine Art Computerprogramm ein, an dem nur ihm die Nutzungsrechte zustünden. Axel Springer klagt laut Solmecke auf „Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz“ — auch weil durch den Werbeblocker-Einsatz nicht nur Inhalte unterdrückt, sondern „die gesamte Finanzierung einer Webseite kaputt gemacht“.

Eyeo hingegen sieht keine Umarbeitung der Programme durch Werbeblocker. Zudem sollten Internetnutzer:innen das Recht haben, ihre Browser so einzustellen, wie sie es wollen. Eine Ausweitung des Urheberrechtsschutzes nach den Vorstellungen des Verlags könnte zudem künftig Probleme etwa bei der Installation von Software zum Jugendschutz bringen.

Der BGH hat das Urteil des OLG Hamburg zunächst einmal aufgehoben. Die zuständigen Richter:innen hätten nicht einfach davon ausgehen dürfen, dass durch die Nutzung des Werbeblockers keine Umarbeitung oder Vervielfältigung eines Computerprogramms vorliege, die das Urheberrecht verletzen würden.

BGH-Urteil: OLG Hamburg muss nachsitzen

Dass jetzt ein Werbeblocker-Verbot kommt, ist noch nicht ausgemacht. Das OLG Hamburg solle jetzt erst einmal feststellen, „was genau der Schutzgegenstand sei, auf den sich Axel Springer berufe“ und „ob dieser tatsächlich schutzfähig sei“. So müsse geklärt werden, ob der Verlag „über ausschließliche Nutzungsrechte an allen relevanten Bestandteilen“ verfüge, so Solmecke.

Aber: Das BGH-Urteil habe „der Klägerseite einen Teilerfolg verschafft“, meint der Medienrechtsanwalt. Eine „abschließende Entscheidung in der Sache“ sei damit wiederum noch nicht gefallen.

