In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 2024 ist es zum 58. Mal so weit: Im Allegiant Stadium in Las Vegas findet der Super Bowl LVIII der National Football League (NFL) statt, bei dem sich die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs gegenüberstehen. Das Event, bei dem es immer eine Half-Time-Show mit bekannten Musiker:innen gibt, haben 2023 etwa 800 Millionen Menschen weltweit vor den Bildschirmen verfolgt.

Eine Bühne mit einer derartigen Werbewirksamkeit gibt es selten. Kein Wunder also, dass die großen Unternehmen der Welt weder Kosten noch Mühen scheuen, um eindrucksvolle Werbespots zu liefern. 30 Sekunden Werbezeit kosten 2024 bis zu sieben Millionen US-Dollar.

Jährlich starten Unternehmen eigenen Kampagnen rund um den Super Bowl. In der fast 60-jährigen Super-Bowl-Geschichte gab es einige gelungene Werbespots. Wir präsentieren euch zehn davon.

Coca Cola (1979)

Vor allem in den USA hat dieser Clip Kultstatus. Protagonist ist Football-Spieler Joe Greene, der in den 70ern bei den Pittsburgh Steelers ein Star war. Die Botschaft der Werbung: Mit einer Coca Cola ist auch eine Niederlage zu verkraften. Die Werbung wurde später von zahlreichen Serien parodiert und auch mit Superstars aus anderen Sportarten, wie 1983 mit Diego Armando Maradona, nachgedreht.

Apple (1984)

Im Jahr 1984 sorgt Apple mit seiner Super-Bowl-Werbung, die unter der Regie von „Blade Runner“-Regisseur Ridley Scott gedreht wurde, für Aufsehen. Angelehnt an den Klassiker „1984“ von George Orwell zeigt der Werbeclip düstere Szenen einer Apokalypse. Der Clip endet mit dem Teaser, dass Apple in diesem Jahr einen hauseigenen Computer auf den Markt bringen wird.

Snickers (2010)

„Du bist nicht du, wenn du hungrig bist“ – dieser Spruch aus der Snickers-Werbung ist auf der ganzen Welt bekannt und wurde in zahlreichen Werbungen mit unterschiedlichster Besetzung zum Besten gegeben. Für die Super-Bowl-Werbung 2010 spannte Snickers die Schauspielerin Betty White ein, die im Spot trotz hohem Alter ein Football-Spiel bestreitet und mit voller Wucht in ein Tackling läuft.

Amazon (2018)

Seit Jahren bewirbt Amazon seinen Sprachassistenten in den Werbungen des Super Bowl. Im dem Clip von 2018 tritt ein außergewöhnliches Szenario ein: Alexa verliert ihre Stimme. Jeff Bezos hat natürlich eine Lösung für das Problem: Gordon Ramsay springt per Headset ein. Nebenbei sorgt Cardi B. für die Musik.

McDonald’s (1993)

1993 verfolgt McDonalds eine gewagte Strategie: Ausgerechnet beim großen American-Football-Highlight überrascht die Fast-Food-Kette mit einer Basketball-Werbung. Darin treten die beiden Rivalen Michael Jordan und Larry Bird in selbst ausgedachten Challenges gegeneinander an.

T-Mobile (2015)

Unter dem Hashtag #KimsDataStash wirbt Social-Media-Ikone Kim Kardashian 2015 für den Mobilfunkkonzern T-Mobile. Ein Spot, der viral gegangen ist.

Pepsi (1996)

Für den Super Bowl 1996 kann sich Pepsi in seiner Werbung einen Seitenhieb gegen die Konkurrenz nicht verkneifen. Ein Mitarbeiter von Coca Cola wird bei der Arbeit ertappt, wie er sich genüsslich eine Pepsi gönnt.

Volkswagen (2011)

Automobilkonzern machte sich 2011 den „Star Wars“-Kult zunutze. In dem Clip versucht ein Mini-Darth-Vader, nur mit seiner eigenen Kraft den Motor eines Wagens zu starten. Das Video schaffte es 2011 sogar in die Top 10 der beliebtesten Youtube-Videos.

Esurance (2015)

Die Versicherung Esurance hat 2015 mit der Hauptfigur der Erfolgsserie „Breaking Bad“ geworben. Walter White dreht dabei einer Kundin die falschen Medikamente an. Esurance verspricht, dass das bei ihnen nicht passieren kann. Ein clevere Werbeidee, die große Aufmerksamkeit erreichte.

Pringles (2020)

Für diesen Werbespot hat sich der Chipshersteller Pringles bei der Adult-Swim-Serie „Rick and Morty“ bedient. Passend zum Super Bowl wurde nicht nur eine limitierte „Pickle Rick“-Chipssorte mit dem Geschmack saurer Gurken auf den Markt gebracht, sondern auch mit den bekannten Elementen der Erfolgsserie gespielt.

Dieser Artikel wurde am 07. Februar 2024 von Stella-Sophie Wojtczak aktualisiert.

