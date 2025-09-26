Werden wir unkreativer oder sprudeln neue Ideen? Wie KI unser Denken verändert

Das Cover der neuen Ausgabe von MIT Technology Review zum Thema "KI und Kognition". (Grafik: MIT Technology Review)

Noch nie war es so einfach, kreativ zu wirken – und so schwierig, es wirklich zu sein. Per Knopfdruck generiert KI ganze Texte, Bilder, Songs. Plötzlich können alle schreiben, komponieren, malen. Doch je mehr wir abgeben, desto größer wird die Gefahr, dass wir selbst verlernen, Ideen zu entwickeln.

Die Technologie ist Werkzeug und Versuchung zugleich. Sie kann uns beflügeln – oder das Denken abnehmen. Welche Richtung wir einschlagen, hängt nicht von ihr ab, sondern von uns.

Wenn ChatGPT unsere Aufsätze schreibt

Ein Beispiel ist die Forschung von Nataliya Kosmyna am MIT Media Lab. Ihre Studie zeigt: Wer beim Schreiben von Aufsätzen auf ChatGPT setzt, aktiviert weniger Hirnregionen als beim eigenständigen Arbeiten. Das ist kein Beweis für „dumm machende“ Maschinen – wohl aber ein Hinweis auf die Folgen, wenn wir das Denken zu früh an Algorithmen delegieren.

Wo eine Bildungsforscherin KI für sinnvoll hält

Deshalb ist es so wichtig, den Einsatz von KI im Bildungssystem frühzeitig zu adressieren. Im Interview erklärt die Pädagogin Rebecca Lazarides, warum Lehrkräfte Strategien brauchen, die Schüler:innen anregen, selbst zu denken – und KI als Werkzeug reflektiert einzusetzen. Denn nur so entsteht echtes Lernen statt Abhängigkeit vom digitalen Spickzettel.

KI-Musik auf Spotify

Doch KI ist nicht per se ein Kreativitätskiller. In Kunst und Musik entstehen derzeit neue Formen des Zusammenspiels zwischen Mensch und Maschine. Die KI-Band The Velvet Sundown etwa existiert gar nicht – und doch hören ihr auf Spotify Hunderttausende zu. Hier stellt sich die Frage: Wo endet Originalität, wo beginnt Kopie?

Mit KI neue Formen von Kunst schaffen

Die Künstlerin und Wissenschaftlerin Lizzie Wilson wiederum nutzt KI als Partner auf der Bühne, um Performances unberechenbarer zu machen. KI wird so zum Co-Creator.

Was macht Kreativität als Wert aus?

Warum wir diesen Fragen so viel Bedeutung beimessen? Dafür treten wir einen Schritt zurück: Der Historiker Samuel Franklin erinnert daran, dass „Kreativität“ als Konzept erstaunlich jung ist – und erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Schlüsselbegriff für Innovation und Selbstverwirklichung wurde. KI zwingt uns nun, diese Annahme neu zu verhandeln: Ist Kreativität wirklich exklusiv menschlich?

Sie entsteht jedenfalls nicht auf Knopfdruck, sondern durch Mühe, Reibung und Fehler. Vielleicht liegt die eigentliche Chance der KI darin, uns zu zwingen, genau das neu zu begreifen – und unsere Kreativität gemeinsam mit den Maschinen weiterzuentwickeln.

Abseits von KI und Kognition – Weitere Highlights der Ausgabe:

MIT Technology Review: Ab sofort online bestellbar, ab dem 26. September im Handel.