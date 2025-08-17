Milo, Ella und Theo: Was die KI-Software von Cofenster leisten kann

Milo erstellt aus vorhandenem Material Videos, Theo generiert sie aus Texten, Ella wiederum kümmert sich um die Konzeption: Das sind die drei KI-gestützten Softwareangebote des Startups Cofenster. Die Hamburger wollen damit Videoproduktionen in Unternehmen vereinfachen.

Sind Milo, Ella und Theo KI-Agenten?

CEO und Gründer Tom Vollmer bezeichnet die Software als „KI-Agenten“. KI-Agenten sind Programme, die selbstständig Aufgaben lösen und Entscheidungen treffen. Sowohl Milo als auch Ella erstellen nach einer Eingabe den geforderten Output, wie Vollmer in der aktuellen Folge von t3n Interview beschreibt. Er findet: „Werkstudent und KI-Agent sind technisch und vom Qualitätsoutput auf dem gleichen Level“.

Die Produkte von Cofenster können aktuell einen Teil klassischer Videoproduktionsaufgaben übernehmen. Bei Milo müssen Nutzer:innen etwa Material hochladen und im Prompt die gewünschten Anforderungen nennen: etwa die Erstellung von 45-sekündigen Videos für Social-Media-Plattformen. Die Software sichtet das Material und schneidet daraus Filme.

Laut Vollmer wird im Prozess auch darauf Rücksicht genommen, welche Trends gerade auf Social Media laufen. Eine Ermittlung mit Echtzeitanalyse gibt es jedoch nicht, es geht dabei eher um langfristige Themen wie Bildgestaltung und Schnitt.

Milo trifft Entscheidung über den Schnitt

Im Nachgang ist eine Bearbeitung durch die Nutzer:innen möglich. Dieser Prozess wirkt wenig wie ein KI-Agent, da die Software einfach eine spezifische Aufgabe – den Schnitt – erfüllt. Was interessant ist: Milo soll erkennen, wenn ein Zitat etwa relevant ist und im Video sein sollte, jedoch länger ist als die eigentliche Vorgabe.

Die Software setzt sich dann über die eigentliche Vorgabe hinweg und schneidet das Zitat rein. Das ist durchaus passend zur Funktion eines KI-Agenten.

Aber wie eigenständig arbeiten Ella und Theo? Und was müssen Unternehmen zahlen, damit sie die drei Programme nutzen können? Vollmer spricht von einem Bruchteil gängiger Agenturkosten bei Auftragsproduktionen. Zahlen und Antworten auf weitere Fragen, auch zum technologischen Hintergrund und Datenschutz, hört ihr in der verlinkten Folge von t3n Interview.

