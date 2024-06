Wero bekommt Starttermin: Was ihr über die Paypal-Alternative der europäischen Banken wissen müsst

Wer Geld an Freund:innen oder Familie schicken will, muss sich im Zweifel eine lange IBAN notieren und diese samt Betrag in der eigenen Bank-App eingeben. Etwas einfacher geht das bereits seit einer Weile mit Paypal, das Überweisungen an „Freunde und Familie“ erlaubt. Ein neuer Dienst hat sich nun vorgenommen, das Geldversenden ab Juli 2024 noch einfacher zu machen.

Was ist Wero?

Wero ist eine solche Lösung für Instant Payments unter Freund:innen und Familie. Sie wurde in Zusammenarbeit mit Banken wie der Sparkasse, ING, der Deutschen Bank und vielen weiteren Geldinstituten entwickelt. Mit der Freischaltung von Wero werden die Banken eine Schnittstelle zur Zahlmöglichkeit in ihren eigenen Apps aktivieren. Zudem soll eine eigenständige Wero-App zur Verfügung stehen.

Durch die Schnittstelle mit den teilnehmenden Banken ist Wero direkt mit eurem Konto verbunden und ermöglicht es, Geld in Echtzeit zu verschicken. Alles, was ihr dafür neben einem Konto bei einer der Banken benötigt, ist die Telefonnummer des oder der Geldempfänger:in. Die Überweisungen erfolgen auch außerhalb der Öffnungszeiten eurer Bank über ein SEPA-Verfahren.

Wero soll dabei auch über die Landesgrenzen in Europa hinweg funktionieren. Allerdings startet Wero zunächst nur in Deutschland, Frankreich und Belgien. Künftig sollen weitere Länder folgen und Transaktionen über die Grenzen hinweg erleichtern.

Wero: Sparkasse verkündet Starttermin

Jetzt ist bekannt, dass die Freischaltung von Wero am 2. Juli 2024 stattfinden wird. Zwar gibt es bislang keine offizielle Ankündigung von Wero, allerdings hat die Sparkasse ihre App im App-Store aktualisiert und schreibt dort: „Wero ermöglicht Zahlungen von Handy zu Handy innerhalb Europas. So, wie Sie mit kwitt giropay in Deutschland Geld an Freund [sic] und Bekannte senden, so können Sie dies mit Wero nun auch europaweit tun – oder natürlich auch nur innerhalb Deutschlands. Ohne IBAN, einfach mit der Mobilfunknummer. Ab dem 2. Juli direkt in der App.“

Neben dem Geldversand an Freund:innen und Familie soll Wero auch eine Bezahlmethode bei lokalen Shops und Onlinehändler:innen werden. Allerdings müssen die Verkäufer:innen die neue Bezahlmethode ab Juli selbstständig integrieren. In welcher Breite Wero also mittelfristig verfügbar sein wird, lässt sich noch nicht abschätzen.

