Kein Mehrwert: Banken kritisieren den digitalen Euro – und setzen lieber auf Wero

Kein klarer Mehrwert und eine Gefahr für private Payment-Lösungen – so hart fällt das Urteil der European Payments Initiative (EPI) über den von der Europäischen Zentralbank (EZB) geplanten digitalen Euro aus.

In einem ungewöhnlich scharfen Brief hat sich der Zusammenschluss von 16 großen europäischen Banken, zu dem die Deutsche Bank und die Sparkassen gehören, an EU-Politiker gewandt. Darin werfen sie der EZB vor, mit dem digitalen Euro private Zahlungsangebote wie den EPI-Zahlungsdienst “Wero” zu verdrängen. Über das Schreiben hat der Blog “Payment & Banking” als erster berichtet.

Besonders stört sich die EPI daran, dass die EZB den digitalen Euro als gesetzliches Zahlungsmittel einführen will. Man befürchtet eine mögliche Gebühren-Subventionierung und ein ungleiches Wettbewerbsfeld zulasten privater Anbieter. Kritisiert wird auch das „übermäßig komplexe Design“, das hohe Kosten verursache, ohne eine klare strategische Richtung zu haben.

Der digitale Euro wird von der EZB als digitale Alternative zum Bargeld konzipiert: Nutzer:innen sollen ihn über Apps oder ihre Bankkonten nutzen können, außerdem ist eine Offline-Funktion geplant, die auch ohne Strom und Internetverbindung funktionieren würde.

Ein weiterer Kritikpunkt der EPI: Der digitale Euro werde frühestens 2029 verfügbar sein – zu spät, um die wachsende Abhängigkeit Europas von US-Anbietern wie Paypal, Visa, Mastercard, Apple Pay oder Google Pay zu verringern. Seit einem Ausfall der Sicherheitssysteme bei Paypal vor einigen Wochen hat die Debatte über mehr Unabhängigkeit im europäischen Zahlungsverkehr Fahrt aufgenommen.

Von den EU-Gesetzgebern fordert die EPI, die EZB-Strategie für den digitalen Euro zu überprüfen und stattdessen private, in Europa entwickelte Zahlungslösungen zu unterstützen, etwa über eine Akzeptanz-Pflicht von mindestens einer EU-Instant-Payment-Lösung für Händler.

So weit ist Wero

Wenig überraschend hält die EPI den eigenen Dienst Wero für eine bessere europäische Alternative. Wero ist bereits in Belgien, Frankreich und Deutschland für Person-zu-Person-Zahlungen nutzbar und verzeichnet nach einem Jahr schon rund 45 Millionen Nutzer. Weitere Funktionen auch für den stationären Handel sollen bis 2026 folgen.

Allerdings hinkt auch Wero dem eigenen Zeitplan, etwa für den Einsatz im Onlinehandel, hinterher. Bereits im Sommer 2025 sollten eigentlich die ersten Händler an das Bezahlsystem angeschlossen werden, die Pläne wurden jedoch verschoben.

Seit dieser Woche können Wero-Nutzer:innen immerhin schon beim deutschen Ticketanbieter Eventim zahlen. Das funktioniert über einen QR-Code, der beim Checkout mit dem Smartphone abgescannt werden muss und der dann die eigene Banking-App öffnet.

Allerdings ist das Angebot offenbar noch nicht für alle Wero-Nutzer:innen freigeschaltet, nur Kunden der Sparkassen und VR-Banken können es laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ aktuell nutzen, obwohl auch andere große Banken wie die Neobank Revolut oder die Postbank den Dienst anbieten.

In zwei Wochen will Wero auf einer Pressekonferenz weitere Partner im Onlinehandel präsentieren. Dazu könnten laut Presseberichten der Versandhändler Otto oder die Elektronikketten Mediamarkt und Saturn gehören. Wero kann nur erfolgreich viele Nutzer:innen anziehen, wenn genug Händler mitmachen. Für die ist der Bezahldienst wiederum umso interessanter, je mehr Kunden im System aktiv sind.

So weit ist der digitale Euro

Die EZB macht beim digitalen Euro Tempo und hat in der vergangenen Woche ihre weiteren Pläne vorgestellt: Nach Abschluss der zweijährigen Testphase soll demnach 2027 ein Pilotprojekt starten, frühestens 2029 könnte das digitale Zentralbankgeld dann eingeführt werden.

Zuvor müssen allerdings noch die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Ein Gesetzentwurf liegt seit Juni 2023 vor, steckt jedoch im EU-Parlament fest. Auch dort gibt es politische Kräfte, die eine private Lösung der Banken favorisieren. Zu ihnen gehört der Berichterstatter Fernando Navarrete, Mitglied der konservativen EVP-Fraktion. Er empfiehlt, den digitalen Euro nur zu unterstützen, wenn bis dahin keine privatwirtschaftliche europäische Alternative existiert.

Der Handelsverband HDE stellt sich dagegen demonstrativ hinter die EZB-Pläne und fordert eine möglichst schnelle Einführung des digitalen Euro. Auf die private Kreditwirtschaft zu warten, habe bereits zu viel Zeit gekostet, sagte Ulrich Binnebößel, Abteilungsleiter Zahlungsverkehr beim HDI dem Handelsblatt.

