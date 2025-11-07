Wette gegen Nvidia und Palantir: Was du über den „Big-Short“-Investor Michael Burry wissen musst

Wenn Michael Burry eine neue “Blase” ausmacht, horcht die Wallstreet auf. Schließlich hat der legendäre Hedgefonds-Manager schon mal mit einer großen Wette gegen den Markt richtig gelegen: Burry sagte die Subprime-Krise in den USA und damit die globale Finanzkrise von 2007 bis 2009 korrekt voraus.

Jetzt hat Burry ein neues Ziel. Laut SEC-Unterlagen setzt er mit Put-Optionen auf fallende Kurse bei Nvidia und Palantir. Diese Finanzinstrumente ermöglichen es Anlegern, von sinkenden Kursen zu profitieren. Burry hält Optionen im Wert von 187 Millionen Dollar gegen Nvidia und weitere im Wert von 912 Millionen Dollar gegen Palantir. Damit teilt er offenbar die Einschätzung vieler Analysten, die vor einer KI-Blase warnen.

In den USA müssen professionelle Investoren ihre Aktienportfolios zum Quartalsende offenlegen. Die Zahlen zeigen daher Burrys Strategie vom 30. September. Dass ausgerechnet Burry nun offenbar eine Überbewertung von zwei Unternehmen sieht, die stark vom KI-Hype profitieren, sorgt für Aufmerksamkeit – auch wenn er sich selbst gar nicht aktiv in Debatten einschaltet. Auf dem Kurznachrichtendienst X schrieb er zuletzt Ende Oktober: „Manchmal erkennen wir Blasen. Manchmal können wir etwas dagegen tun. Manchmal ist es besser, gar nicht mitzuspielen. “

Berühmt mit “The Big Short”

Das Bild, das Burry auf X postete, zeigt Christian Bale in seiner Rolle als Burry im Film „The Big Short“. Film und Buch machten den Hedgefonds-Manager einem breiteren Publikum bekannt. Sie porträtieren ihn als akribischen Analysten, der die Schwächen des Subprime-Hypothekenmarktes erkennt, dabei aber oft aneckt. Burry leidet angeblich am Asperger-Syndrom, einer Form von Autismus.

Mit seinen Analysen sagte er das Platzen der Immobilienblase im Jahr 2007 voraus. Banken hatten damals massenhaft Immobiliendarlehen an Menschen vergeben, die sie sich nicht leisten konnten, und diese „faulen“ Kredite in Anleihen gebündelt, die Ratingagenturen mit Bestnoten bewerteten.

Burry setzte mit sogenannten Credit Default Swaps (CDS) auf den Zusammenbruch der Blase. Diese Finanzinstrumente sichern Anleger gegen das Risiko ab, dass Schuldner ihre Kredite nicht zurückzahlen. Anders ausgedrückt: An jedem Immobilienkredit, der nicht zurückgezahlt werden konnte, verdiente Burry mit. Zwischen der Gründung seines Fonds Ende 2000 und Mitte 2008 erzielte er eine Rendite von 490 Prozent.

Investor wurde Burry allerdings über Umwege. Denn eigentlich hat er Medizin studiert, noch während seiner Facharztausbildung begann er aber damit, sich intensiv mit den Finanzmärkten zu beschäftigen. Noch während seiner Klinikschichten soll er in Onlineforen und auf seinem Blog über Aktienanalysen geschrieben haben.

Grundlage der Investmentstrategie

Seinen Hedgefonds Scion Capital gründete er 2000 mit Geld aus einer Erbschaft und von seiner Familie. Anfangs investierte er in unterbewertete Aktien. Seine Strategie orientierte sich an der „Value Investing“-Theorie von Benjamin Graham und David Dodd. Burry suchte gezielt nach Fehlbewertungen und setzte bewusst gegen den Marktkonsens. Seine Investments basierten auf tiefgehenden Analysen und einer langfristigen Perspektive. Bereits nach vier Jahren verwaltete sein Fonds 600 Millionen Dollar, bevor er sich in den frühen 2000er-Jahren dem Immobilienmarkt zuwandte.

2008 war dann aber erstmal Schluss: Burry schloss den Fonds – wohl auch aufgrund massiver öffentlicher Kritik. Viele empfanden es als unmoralisch, dass er mit seiner Wette gegen Subprime-Hypotheken Millionen verdiente, während der Markt kollabierte. Sein Fonds wurde mehrfach geprüft, und Burry selbst musste sich vor Regierungsstellen verantworten. 2013 eröffnete Burry dann aber wieder einen neuen Fonds unter dem Namen Scion Asset Management, diesmal allerdings vor allem, um sein persönliches Vermögen zu verwalten.

Burry liegt nicht immer richtig

Immer wieder setzt Burry auf fallende Kurse – liegt dabei aber schon mal falsch. So prognostizierte er etwa im Januar 2023 einen Börsencrash und setzte mit milliardenschweren Put-Optionen gegen ETFs, die den S&P 500 und Nasdaq-100 abbilden. Im März 2023 gestand er dann ein, mit dieser Wette falschgelegen zu haben.

Burrys aktuelle Wette löste bei Palantir-Chef Alexander Karp Verwunderung aus. Dass es sich bei den Unternehmen, auf die er Short-Positionen eingeht, ausgerechnet um diejenigen handele, “die das ganze Geld verdienen, was super seltsam ist“, sagte er gegenüber CNBC. Palantir habe zuletzt “die besten Ergebnisse geliefert, die jemals jemand gesehen hat“.

Tatsächlich verlor die Palantir-Aktie nach Bekanntwerden von Burrys Wette um acht Prozent. Seit Jahresbeginn hatte sie jedoch um 173 Prozent zugelegt. Auch Nvidia verlor vier Prozent, nachdem die Aktie 2023 bereits um mehr als 50 Prozent gestiegen war.

​​„Ich halte dieses Verhalten für ungeheuerlich, und ich werde tanzen, wenn sich herausstellt, dass es falsch war“, sagte Karp bei CNBC über Leerverkäufer, die aktuell auf fallende Kurse bei Nvidia wetten.

Burry selbst veröffentlichte nach den Presseberichten über seine SEC-Einreichungen auf Twitter gewohnt kryptisch „Fake News! Ich bin nicht 5’6’” – eine mögliche Anspielung darauf, dass er sowohl körperlich als auch hinsichtlich seiner Marktposition nicht “short” sei, also auf fallende Kurse setzt.