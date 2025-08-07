Wettlauf zum Mond: NASA will Atomreaktor bis 2030 installieren – vor China
Die Ansage ist unmissverständlich. Sean Duffy, kommissarischer Administrator der US-Raumfahrtbehörde Nasa, hat eine Direktive erlassen, die den Bau eines Nuklearreaktors auf dem Mond massiv vorantreiben soll. Wie Politico unter Berufung auf interne Dokumente berichtet, soll die Industrie bereits innerhalb von 60 Tagen Vorschläge für einen 100-Kilowatt-Reaktor einreichen, der bis 2030 startbereit sein soll.
„Es geht darum, das zweite Weltraumrennen zu gewinnen“, zitiert das Magazin einen hochrangigen Nasa-Beamten. Die Ankündigung ist die erste große Initiative von Duffy, der das Amt des Nasa-Chefs interimistisch neben seiner Funktion als US-Verkehrsminister ausübt.
Geopolitik als treibende Kraft
Die Eile hat einen konkreten geopolitischen Hintergrund. China und Russland planen im Rahmen ihrer Kooperation für eine „International Lunar Research Station“ (ILRS) ebenfalls den Bau eines Kernkraftwerks auf dem Mond, das bis 2035 fertiggestellt sein soll.
Die Befürchtung in den USA ist, dass die Nation, die zuerst eine solche unabhängige Energieinfrastruktur etabliert, strategisch wichtige Zonen auf dem Mond für sich beanspruchen könnte. In der Direktive wird gewarnt, dass der Erstplatzierte eine „Sperrzone ausrufen könnte, die die Vereinigten Staaten erheblich behindern würde“.
Mehr Leistung, früherer Zeitplan
Die neuen Pläne stellen eine deutliche Beschleunigung und Erweiterung der bisherigen Bemühungen dar. Das bereits laufende „Fission Surface Power Project“ der Nasa zielte auf einen kleineren Reaktor mit 40 Kilowatt Leistung ab, dessen Inbetriebnahme für die frühen 2030er-Jahre anvisiert war. Die neue Direktive verdoppelt die geforderte Leistung und zieht den Zeitplan um mehrere Jahre vor.
Diese Energiequelle ist für die Ambitionen des Artemis-Programms essenziell. Ein Kernreaktor kann auch während der 14-tägigen Mondnacht oder in dauerhaft beschatteten Kratern, in denen Wassereis vermutet wird, zuverlässig Strom liefern – eine Fähigkeit, die Solarpaneele nicht bieten können.
Fokus auf bemannte Raumfahrt hat seinen Preis
Die Initiative spiegelt den Fokus der Trump-Administration auf die bemannte Raumfahrt wider. Während die Budgets für Mond- und Marsmissionen erhöht werden sollen, sieht der Haushaltsentwurf für 2026 drastische Kürzungen in anderen Bereichen vor. Insbesondere wissenschaftliche Missionen der Nasa sollen laut Medienberichten um fast 50 Prozent gekürzt werden.
Die Idee, Kernkraft für die Raumfahrt zu nutzen, ist nicht neu. Die Technologie wird seit Längerem als Schlüssel für zukünftige Missionen angesehen.
Herausforderungen bleiben bestehen
Trotz der politischen Entschlossenheit bleiben die Hürden enorm. Der sichere Transport von spaltbarem Material durch die Erdatmosphäre und die Inbetriebnahme eines Kernreaktors per Fernsteuerung auf einem fremden Himmelskörper sind immense technische Herausforderungen.
Zudem muss sich erst noch zeigen, wie die beschleunigte Entwicklung finanziert werden soll, während andere Teile der Nasa mit erheblichen Budgetkürzungen konfrontiert sind.