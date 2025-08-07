Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Wettlauf zum Mond: NASA will Atomreaktor bis 2030 installieren – vor China

Die US-Regierung macht im neuen Wettlauf zum Mond Tempo. Eine neue Direktive des kommissarischen Nasa-Chefs beschleunigt die Pläne für einen Kernreaktor auf dem Mond: Die USA wollen China zuvorkommen.

Von Hannah Klaiber
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Wettlauf zum Mond: NASA will Atomreaktor bis 2030 installieren – vor China

Die Nasa beschleunigt den eigenen Zeitplan für einen Atomreaktor auf dem Mond. (Foto: arte.inteligente1/Shutterstock) 

Die Ansage ist unmissverständlich. Sean Duffy, kommissarischer Administrator der US-Raumfahrtbehörde Nasa, hat eine Direktive erlassen, die den Bau eines Nuklearreaktors auf dem Mond massiv vorantreiben soll. Wie Politico unter Berufung auf interne Dokumente berichtet, soll die Industrie bereits innerhalb von 60 Tagen Vorschläge für einen 100-Kilowatt-Reaktor einreichen, der bis 2030 startbereit sein soll.

Anzeige
Anzeige

„Es geht darum, das zweite Weltraumrennen zu gewinnen“, zitiert das Magazin einen hochrangigen Nasa-Beamten. Die Ankündigung ist die erste große Initiative von Duffy, der das Amt des Nasa-Chefs interimistisch neben seiner Funktion als US-Verkehrsminister ausübt.

Geopolitik als treibende Kraft

Die Eile hat einen konkreten geopolitischen Hintergrund. China und Russland planen im Rahmen ihrer Kooperation für eine „International Lunar Research Station“ (ILRS) ebenfalls den Bau eines Kernkraftwerks auf dem Mond, das bis 2035 fertiggestellt sein soll.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Die Befürchtung in den USA ist, dass die Nation, die zuerst eine solche unabhängige Energieinfrastruktur etabliert, strategisch wichtige Zonen auf dem Mond für sich beanspruchen könnte. In der Direktive wird gewarnt, dass der Erstplatzierte eine „Sperrzone ausrufen könnte, die die Vereinigten Staaten erheblich behindern würde“.

Mehr Leistung, früherer Zeitplan

Die neuen Pläne stellen eine deutliche Beschleunigung und Erweiterung der bisherigen Bemühungen dar. Das bereits laufende „Fission Surface Power Project“ der Nasa zielte auf einen kleineren Reaktor mit 40 Kilowatt Leistung ab, dessen Inbetriebnahme für die frühen 2030er-Jahre anvisiert war. Die neue Direktive verdoppelt die geforderte Leistung und zieht den Zeitplan um mehrere Jahre vor.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Diese Energiequelle ist für die Ambitionen des Artemis-Programms essenziell. Ein Kernreaktor kann auch während der 14-tägigen Mondnacht oder in dauerhaft beschatteten Kratern, in denen Wassereis vermutet wird, zuverlässig Strom liefern – eine Fähigkeit, die Solarpaneele nicht bieten können.

Was Astronauten mit ins Weltall nehmen

9 Bilder ansehen
Was Astronauten mit ins Weltall nehmen Quelle: Nasa

Fokus auf bemannte Raumfahrt hat seinen Preis

Die Initiative spiegelt den Fokus der Trump-Administration auf die bemannte Raumfahrt wider. Während die Budgets für Mond- und Marsmissionen erhöht werden sollen, sieht der Haushaltsentwurf für 2026 drastische Kürzungen in anderen Bereichen vor. Insbesondere wissenschaftliche Missionen der Nasa sollen laut Medienberichten um fast 50 Prozent gekürzt werden.

Anzeige
Anzeige

Die Idee, Kernkraft für die Raumfahrt zu nutzen, ist nicht neu. Die Technologie wird seit Längerem als Schlüssel für zukünftige Missionen angesehen.

Herausforderungen bleiben bestehen

Trotz der politischen Entschlossenheit bleiben die Hürden enorm. Der sichere Transport von spaltbarem Material durch die Erdatmosphäre und die Inbetriebnahme eines Kernreaktors per Fernsteuerung auf einem fremden Himmelskörper sind immense technische Herausforderungen.

Zudem muss sich erst noch zeigen, wie die beschleunigte Entwicklung finanziert werden soll, während andere Teile der Nasa mit erheblichen Budgetkürzungen konfrontiert sind.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Raumfahrt China NASA Management
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren