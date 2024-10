Regelmäßig spendiert Whatsapp Nutzer:innen neue Funktionen per Update. (Foto: photosince/Shutterstock)

Was ist neu bei Whatsapp?

Whatsapp zählt weltweit zwei Milliarden Nutzer:innen und ist damit der beliebteste Messenger. Damit das so bleibt, spendieren die Entwickler:innen den Apps für iOS, Android, macOS und Windows regelmäßig neue Funktionen – manchmal sogar in so geringen Abständen, dass es für einige Nutzer:innen unübersichtlich wird.

Damit ihr nichts verpasst, haben wir die Neuheiten der vergangenen Wochen für euch zusammengetragen. Darunter befinden sich neue Möglichkeiten, um Kontakte zu speichern, und neue Funktionen für Videocalls.

Anzeige Anzeige

Whatsapp-Kontakte ohne Smartphone abspeichern

Bislang können Nutzer:innen Kontakte in Whatsapp nur über das Smartphone abspeichern. Das ändert sich jetzt. Dank eines Updates könnt ihr künftig auch über verknüpfte Geräte neue Kontakte hinzufügen. Dabei handelt es sich um Tablets oder Notebooks, auf denen ihr euch mit eurem Konto angemeldet habt. Den Anfang machen hier Whatsapp Web und die App für Windows. Neue Einträge werden dann über die Endgeräte synchronisiert.

Abseits davon könnt ihr Kontakte auf dem Smartphone künftig nur noch in Whatsapp speichern, ohne sie zum Adressbuch hinzuzufügen. Außerdem soll es zukünftig möglich sein, sich auch ohne Mobilfunknummer zu vernetzen. Das soll dann über den Nickname geschehen. Hier findet ihr alle Details zum neuen Umgang mit Whatsapp-Kontakten.

Anzeige Anzeige

Praktisches iPhone-Widget

Ein neues Widget für iOS dürfte sich ebenfalls als praktisch im Umgang mit den Kontakten erweisen. Es zeigt auf dem Homescreen wahlweise zwei oder vier Kontakte an. Ihr könnt dabei festlegen, ob Whatsapp hier die zuletzt geführten Unterhaltungen abbilden soll, jene, die ihr als Favoriten markiert oder fixiert habt. Alternativ könnt ihr auswählen, dass das Widget besonders häufig kontaktierte Freunde anzeigt. In diesem Beitrag lest ihr, wie ihr das neue iPhone-Widget einrichtet.

Neue Features für Videoanrufe

Von etablierten Meeting-Apps wie Teams oder Zoom kennt man sie schon, nun bietet auch Whatsapp Hintergründe für Videocalls an. Der Vorteil: Auf diese Weise bekommen Gesprächspartner:innen nicht mit, wo ihr euch gerade befindet. Zusätzlich hat Whatsapp zehn Farbfilter für Videotelefonate integriert. Über diese könnt ihr zusätzlich die Farbakzente eures Videofeeds beeinflußen. Filter und Hintergründe lassen sich bei Bedarf auch kombinieren. Hier erklären wir alles Weitere zu Filtern und Hintergründen bei Whatsapp-Videoanrufen.

Anzeige Anzeige

Neue Funktionen für den Status

Der Whatsapp-Status ist das Gegenstück zu den Instagram-Storys. Genau wie beim Fotonetzwerk könnt ihr jetzt auch beim Messenger andere wissen lassen, wenn euch ein Beitrag gefällt. Dazu tippt ihr einfach auf das Herzsymbol unten in der Ecke. Außerdem ist es möglich, Kontakte per Erwähnung auf den Status hinzweisen. Im Status wird das nicht angezeigt. Im folgenden Beitrag findet ihr detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen im Whatsapp-Status.

Noch mehr Whatsapp

Ihr wollt noch mehr aus dem Messenger herausholen? Dann haben wir 29 Whatsapp-Tipps zu gängigen Funktionen für euch. Außerdem ist auch t3n auf Whatsapp vertreten. Wie ihr unseren Kanal (auch bei Threads, Mastodon und Bluesky) abonnieren könnt, verraten wir hier.

Anzeige Anzeige

Und weil mal wieder viel Scam im Umlauf ist: Hier könnt ihr nachlesen, wie unser Autor auf Nachrichten aus Südafrika geantwortet hat. Und ihr erfahrt, warum ihr das in keinem Fall nachmachen solltet.