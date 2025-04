Whatsapp zählt weltweit zwei Milliarden Nutzer:innen und ist damit der beliebteste Messenger. Damit das so bleibt, spendieren die Entwickler:innen den Apps für iOS, Android, macOS und Windows regelmäßig neue Funktionen – manchmal sogar in so geringen Abständen, dass es für einige Nutzer:innen unübersichtlich wird.

Was ist neu bei Whatsapp?

Damit ihr nichts verpasst, haben wir die Neuheiten der vergangenen Wochen für euch zusammengetragen. Darunter befindet sich die Möglichkeit, per Whatsapp auf Meta AI zuzugreifen. Außerdem hat OpenAI neue Funktionen für die ChatGPT-Integration geliefert. Weitere Neuheiten sind kosmetischer Natur.

Meta AI in Whatsapp nutzen

Auf Whatsapp steht künftig immer jemand zum Chatten bereit, denn der Facebook-Konzern hat Meta AI nun auch in Europa freigeschaltet. Nutzer:innen haben zwei Möglichkeiten, den KI-Chat zu nutzen: Sie können ihn allein oder in einem Gruppenchat konsultieren. Meta AI kann unter anderem Entwürfe für Nachrichten liefern, Fragen beantworten oder dabei helfen, dass beste Café für den Brunch mit Freund:innen zu finden. Ein paar Funktionen fehlen allerdings. So ist es nicht möglich, Bilder erstellen oder analysieren zu lassen. Ob man die Funktion auch deaktivieren kann? Die Antwort darauf findet ihr im vollständigen Text zu Meta AI in Whatsapp.

Per Whatsapp auf ChatGPT zugreifen

Eine zweite KI-Lösung steht seit Dezember 2024 mit ChatGPT bereit. Zum Start waren die Funktionen allerdings eingeschränkt. Mittlerweile hat OpenAI nachgeliefert. Ihr müsst eure Frage oder den Prompt an die KI nicht mehr eintippen. Stattdessen könnt ihr auch eine Sprachnachricht an den Bot senden. Der gibt seine Antworten allerdings nur in Textform. Das zweite Feature ist spannender. Ihr könnt eure Anfragen mit Bildern unterfüttern, die die KI dann analysiert. Hier lest ihr, was OpenAI künftig noch für die ChatGPT-Integration in Whatsapp plant.

Neuer Look für Whatsapp-Chats

Abseits von KI-Features gibt euch Whatsapp neue Möglichkeiten an die Hand, das Aussehen euerer Chats individuell zu gestalten. Das bedeutet, ihr könnt nicht nur das Hintergrundbild aussuchen, sondern auch die Sprechblasen nach Belieben anpassen. Entweder wendet ihr neue Designs auf alle oder einzelne Chats an. Wer die Optik ändern will, aber keine Lust hat, selbst kreativ zu werden, kann sich auch an 30 vorgefertigten Hintergrundbildern bedienen. In diesem Artikel findet ihr alles zu den neuen Design-Optionen in Whatsapp.

Musik im Whatsapp-Status

Was bei Instagram die Storys sind, ist bei Whatsapp der Status. Die Funktionalität ist entsprechend ähnlich. Ihr könnt dort Bilder, kurze Videos oder Audioschnipsel im Story-Format posten. Jetzt lassen sich diese Inhalte auch mit Musik hinterlegen. Ed Sheeran zeigt im Video, wie das funktioniert. Hier verraten wir, was ihr noch über Musik im Whatsapp-Status wissen müsst.

Noch mehr Whatsapp

