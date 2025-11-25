Warum Amazon jetzt Whatsapp-Nachrichten verschickt – und wie ihr sie abstellt

Dieser Tage erhalten zahlreiche Kund:innen Mitteilungen von Amazon via Whatsapp. Das melden die Nutzer:innen des Messengers in sozialen Netzwerken. Demnach will der Versandhändler offenbar auf die Angebote im Rahmen des Black Friday hinweisen.

Amazon-Mitteilungen, obwohl keine Zustimmung dafür erteilt wurde

Das Problem: Die Zustimmung für die Botschaften hat das Unternehmen dafür im Vorfeld wohl nicht eingeholt. Normalerweise läuft es so, dass Whatsapp-Nutzer:innen auf Wunsch auch Unternehmen folgen können, und so Informationen von ihnen bekommen. Bei Amazon scheint es umgekehrt zu laufen – und das gefällt zahlreichen Whatsapp-Nutzer:innen nicht.

Amazon spricht von einem „kleinen Test“

„Niemand hat danach gefragt“, schreibt ein wütender Nutzer auf X. Ein anderer dokumentiert, wie er Amazon dafür gemeldet und blockiert hat.

Amazon hat sich mittlerweile dazu geäußert. „Wir haben einen kleinen Test gestartet, bei dem wir ausgewählten Kund:innen über Whatsapp Bestellstatus-Updates sowie unsere neuesten Angebote und Deals zukommen lassen“, sagte eine Amazon-Sprecherin gegenüber dem Online-Magazin Techbook. „Kund:innen, die an diesem Test teilnehmen, haben jederzeit die Möglichkeit, sich vom Erhalt weiterer Nachrichten abzumelden“, sagte sie weiter.

So könnt ihr die Amazon-Nachrichten stoppen

Dafür gibt es mehrere Varianten. Zum einen könnt ihr in Whatsapp rechts oben im Chat-Fenster auf die drei Punkte drücken und dann „Blockieren“ auswählen. Oder ihr antwortet auf eine der Nachrichten von Amazon mit „STOP“, was die Abbestellung der Nachrichten zur Folge haben soll.

Amazon verweist auch auf die eigenen Kommunikationseinstellungen, wo man Änderungen für solche Nachrichten in einem eigenen Bereich für Whatsapp vornehmen kann. Dort können alle Amazon-Nachrichten über Whatsapp verhindert werden, oder solche, die Informationen zu Angeboten und Aktionen beinhalten.