News
Whatsapp für die Apple Watch: Meta bringt endlich offizielle watchOS-App

Gut zehn Jahre nach der ersten Apple Watch und einige Tage nach dem ersten Leak hat Meta die offizielle Whatsapp-App für watchOS releast. Nutzer:innen können jetzt auf eine deutlich größere Funktionsvielfalt zurückgreifen als bei bisherigen Lösungen.

Von Jörn Brien
1 Min.
Apple Watch Series 4 Whatsapp
Apple Watch Series 4: Endlich offizielle Whatsapp-App für watchOS. (Foto: DenPhotos/Shutterstock)

Apple-Watch-Nutzer:innen, die bisher Whatsapp auf ihrer Smartwatch verwenden wollten, mussten meist mit sehr eingeschränkten Funktionen wie einfachen Benachrichtigungen vorlieb nehmen. Wie ein Leak schon Ende Oktober 2025 andeutete, bringt Meta jetzt aber eine dedizierte watchOS-App für den Messenger.

Erste offizielle Whatsapp-App für Apple Watch

Damit kann Whatsapp erstmals in der gut zehnjährigen Apple-Watch-Geschichte direkt auf der Smartwatch genutzt werden. Wie es in einem entsprechenden Blogeintrag der Tochter des Facebook-Konzerns heißt, kann die App kostenlos aus dem App-Store heruntergeladen werden.

Whatsapp macht damit viele von Nutzer:innen oft schmerzlich vermisste Funktionen endlich offiziell zugänglich, etwa das Aufnehmen und Senden von Sprachnachrichten per Apple Watch. Darüber hinaus werden auf der Smartwatch jetzt auch lange Texte angezeigt, ebenso wie ein größerer Teil des Chatverlaufs.

Apple Watch muss mit iPhone verbunden sein

Nutzer:innen der Apple Watch sollen zudem direkt – also ohne einen extra Blick auf das iPhone – erkennen können, wenn sie eine andere Person via Whatsapp anruft. Eine aktive Verbindung zum gekoppelten iPhone ist aber Voraussetzung dafür, dass die Whatsapp-App für watchOS funktioniert.

Wie Meta weiter mitteilt, soll es möglich sein, schnell mit Emojis auf erhaltene Nachrichten zu reagieren. Bilder und Sticker sollen „klar und deutlich“ auf der Apple Watch angezeigt werden.

Whatsapp kündigt weitere Funktionen an

Das Lesen und Beantworten von per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützten Whatsapp-Nachrichten wird freilich ebenfalls unterstützt. Meta hat außerdem angekündigt, „in in Zukunft noch mehr nützliche Funktionen“ bereitzustellen. Um welche Funktionen es sich genau handelt, hat der Konzern aber noch nicht verraten.

Um die offizielle Whatsapp-App auf der Apple-Smartwatch nutzen zu können, müssen Nutzer:innen eine Apple Watch Series 4 oder neuer haben, auf der mindestens watchOS 10 installiert sein muss. Damit läuft die App auch auf der aktuellen Version watchOS 26.

