Whatsapp-Aus für ältere iPhones: Erfahre, ob du betroffen bist

Whatsapp zählt Milliarden Nutzer:innen weltweit. Ein Grund dafür dürfte auch die Breite der Geräte sein, auf denen der Messenger läuft. Dazu gehören PCs, Tablets und natürlich jedes halbwegs aktuelle Smartphone. Das aktuellste Betriebssystem muss schließlich gar nicht auf dem Mobilgerät installiert sein. Android-Nutzer:innen brauchen mindestens Android 5.0 (Lollipop), das Google 2014 als Update veröffentlicht hat. Auf iPhones muss mindestens iOS 12 laufen. Apple hatte die Version 2018 vorgestellt. Laut einer Supportseite plant Whatsapp in Zukunft allerdings eine Anpassung bei iPhones.

Whatsapp: Diese Geräte fliegen raus

Demnach muss ab Mai 2025 iOS 15 oder neuer auf iPhones installiert sein, damit der Messenger weiter unterstützt wird. Das klingt zunächst nach einem großen Sprung. Die allermeisten Nutzer:innen müssen sich allerdings nicht sorgen, plötzlich ohne Whatsapp dazustehen. Schließlich fallen damit genau drei Geräte aus dem Raster: das iPhone 5s, das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus.

Alle drei sind vor über zehn Jahren auf den Markt gekommen und dürften kaum noch in Betrieb sein. Erst im April 2024 hatte Apple das iPhone 6 Plus als „Vintage“ eingestuft. Das Unternehmen repariert die Smartphones also nicht einmal mehr.

iOS 15 läuft noch auf älteren iPhones wie dem iPhone 6s oder dem direkten Nachfolger iPhone 7 und den jeweiligen Plus-Modellen. Die aktuelle Version ist iOS 18.1. Diese Version lässt sich noch auf dem iPhone XR von 2018 installieren. Bis Whatsapp diese Version voraussetzt, dürfte längst auch dieses iPhone auf der Vintage-Liste stehen.

Nach eigenen Angaben prüft man bei Whatsapp jährlich, welche Geräte veraltet sind oder die wenigsten Nutzer:innen haben. Diesen könnten wichtige Funktionen fehlen, die erforderlich sind, damit der Messenger reibungslos funktioniert. Bevor der Support für die drei iPhones ausläuft, will Whatsapp deren Besitzer:innen rechtzeitig und mehrfach informieren.

