Whatsapp verliert den ChatGPT-Zugang: So rettest du deine Chats

ChatGPT wird bald nicht mehr über Whatsapp verfügbar sein. Warum OpenAI so handelt und wie Nutzer:innen ihre Chats retten können.

Von Christian Weindl
2 Min.
Meta macht Schluss: ChatGPT-Funktionen sind bald nicht mehr in Whatsapp verfügbar. (Foto: DenPhotos/Shutterstock)

OpenAI bestätigt in einer offiziellen Mitteilung, dass ChatGPT ab dem 15. Januar 2026 nicht mehr auf Whatsapp verfügbar sein wird. Grund für die Einstellung ist eine neue Richtlinie von Whatsapp-Eigentümer Meta, die es künftig untersagt, sogenannte General-Purpose-KI-Chatbots über die Business-API zu betreiben.

Allerdings bleibt ChatGPT als App auf iOS, Android und im Web verfügbar. Wer seine Chats retten will, muss selbst tätig werden.

ChatGPT in Whatsapp: So überträgst du deine Chats

Laut OpenAI sind rund 50 Millionen Menschen betroffen, die ChatGPT bislang über Whatsapp nutzen. Bisher konnte man den KI-Chatbot über die Rufnummer 1-800-ChatGPT in den Messenger einbinden.

Um ihre bisherigen Konversationen künftig weiterhin abrufen zu können, empfiehlt das Unternehmen, das ChatGPT-Konto mit der eigenen Whatsapp-Nummer zu verknüpfen. So können Chats, die im KI-Assistenten geführt wurden, mit dem persönlichen Konto synchronisiert werden.

Dafür sollte man die ChatGPT-App auf einem Android- oder iOS-Gerät beziehungsweise auf dem Desktop installieren. Anschließend müssen Nutzer:innen ein ChatGPT-Konto erstellen und mit den persönlichen Anmeldedaten aktivieren. Danach lässt sich das Konto mit Whatsapp über das Kontaktprofil „1-800-ChatGPT“ verknüpfen.

In diesem Profil findet sich ein Link, über den die Verknüpfung direkt hergestellt werden kann. So bleiben bestehende ChatGPT-Daten auch nach dem Ende der Whatsapp-Integration erhalten.

Wichtig: Laut OpenAI werden die bisherigen Whatsapp-Gespräche mit dem KI-Bot nicht automatisch übertragen. In der Mitteilung heißt es, dass Whatsapp keine Chat-Exporte unterstützt, Nutzer:innen müssen den Wechsel also manuell durchführen.

Warum Meta ChatGPT aus Whatsapp verbannt

Meta hat seine Nutzungsbedingungen für die Whatsapp-Business-Schnittstelle angepasst. Künftig dürfen dort keine allgemeinen KI-Assistenten mehr betrieben werden, die frei mit Nutzer:innen interagieren – etwa wie ChatGPT.

Damit sollen laut Meta Datenschutz und Kontrolle über automatisierte Inhalte gestärkt werden. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen den hauseigenen KI-Dienst MetaAI weiter ausbauen und Anwender:innen von der Nutzung der Konkurrenzprodukte auf der Plattform abhalten will.

OpenAI erklärt, das Unternehmen hätte seine Dienste gerne noch weiter auf Whatsapp angeboten, wolle jetzt aber vor allem den Übergang für Nutzer:innen so reibungslos wie möglich gestalten.

