Whatsapp-Beta-Betrug: Fake-Zugänge über Telegram für 50 Dollar

Über das Whatsapp-Beta-Programm können ausgewählte Nutzer:innen neue Funktionen testen, bevor sie veröffentlicht werden. Das iOS-Beta-Programm wird über die Apple-Plattform Testflight verwaltet, eine Anwendung, mit der Entwickler:innen Vorabversionen ihrer Apps einer begrenzten Anzahl von Tester:innen zur Verfügung stellen, um Feedback und Fehlerberichte einzuholen.

Gefälschte Einladungen auf Telegram-Kanälen

Sobald die maximale Anzahl an Plätzen belegt ist, können neue Nutzer:innen nicht mehr an der Beta teilnehmen – es sei denn, jemand verlässt das Programm.

Whatsapp kann das Beta-Programm aber auch vorübergehend schließen – und das machen sich Betrüger:innen zunutze, indem sie mit dem eingeschränkten Zugang spielen. Über Messaging-Plattformen wie Telegram bieten sie gefälschte Beta-Einladungen an, um die Opfer abzuzocken.

Die Betrüger waren mit dieser Masche auch auf Threads und X aktiv

Um glaubwürdig zu wirken, posten die Betrüger:innen sogar Nachrichten der beliebten Webseite WABetaInfo. Dadurch wollen sie den Eindruck erwecken, dass die Nutzer:innen mit der gefälschten Beta-Version Zugriff auf exklusive Funktionen hätten. Ein gefälschtes Verifizierungsabzeichen für ihr Telegram-Konto und die Tatsache, dass die Kriminellen mehrere Telegram-Kanäle mit über 6.000 Abonnenten betreiben, führt die potenziellen Opfer zusätzlich in die Irre. Dieselben Betrüger:innen waren in der Vergangenheit auch auf Threads und X aktiv.

Da das betrügerische Paket ziemlich professionell aussieht, nehmen laut WABetaInfo viele neue Beta-Tester:innen Kontakt zu den Kriminellen auf und werden so zu leichten Zielen.

Whatsapp verkauft niemals Beta-Zugänge

Stehen die Betrüger:innen einmal in Kontakt mit ihren potenziellen Opfern, behaupten sie, sie hätten eine begrenzte Anzahl von Einlösecodes für den Zugang zu einer privaten Testgruppe. Dafür verlangen sie zwischen 25 und 50 Dollar, die über die „Freunde und Familie“-Option von Paypal beglichen werden müssen. Dadurch umgehen sie den Käuferschutz und machen die Transaktion unwiderruflich. Die Opfer haben nachträglich keine Möglichkeit, gegen die Zahlung vorzugehen – und keinen Zugriff auf das Beta-Programm.

Wichtig für alle Beta-Tester:innen von Whatsapp: Sobald Geld für einen angeblichen Zugang zum Beta-Programm verlangt wird, handelt es sich um Betrug. Whatsapp verkauft niemals Beta-Zugänge und ist auch nicht auf Telegram aktiv. Zahlt niemals Geld für angebliche Whatsapp-Beta-Angebote und gebt keine persönlichen Daten weiter.