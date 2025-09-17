Whatsapp-Betrug: Wie Kriminelle mit falschen Gewinnspielen eure Chats übernehmen
Je nach Schätzung nutzen in Deutschland zwischen 53 und 62 Millionen Menschen Whatsapp. Für viele Menschen ist der Messenger damit der vielleicht wichtigste Kommunikationskanal geworden. Das wiederum macht Whatsapp auch zu einem lohnenden Ziel für Cyberkriminelle, die gestohlene Konten etwa für Betrugsmaschen verwenden.
Um die Kontrolle über ein Whatsapp-Konto zu erhalten, setzen die Kriminellen neuerdings gezielt auf fingierte Abstimmungsseiten, wie Kaspersky berichtet. Laut dem Anti-Viren-Hersteller bedienen sich die Betrüger dabei seriös wirkender Abstimmungs-Websites, auf denen Nutzer:innen etwa über Sportler:innen abstimmen können.
Um aber an der Abstimmung teilnehmen zu können, sollen sich die Nutzer:innen über Whatsapp „autorisieren“. Dazu müssen sie ihre Telefonnummer eingeben und erhalten anschließend einen Pin, den die Opfer dann wiederum in Whatsapp eingeben sollen. Damit wird jedoch nicht wie versprochen die Identität bestätigt – vielmehr geben die Opfer den Kriminellen damit vollen Zugriff auf ihre Chats.
Die Angreifer:innen können dann sämtliche Nachrichtenverläufe lesen und auch selbst Nachrichten verfassen. Auf die Art könnten die Angreifer:innen dann etwa Freunde und Verwandte des Opfers um Geld bitten oder anderweitig betrügen.
Whatsapp-Betrug bleibt ein großes Problem
Schon 2023 warnte BKA-Chef Holger Münch vor einer Zunahme beim Messenger-Betrug. Damals soll alleine in den ersten acht Monaten des vorangegangenen Jahres ein finanzieller Schaden in Höhe von 22 Millionen Euro entstanden sein.
Wie groß das Problem mittlerweile ist, zeigt sich daran, dass der Whatsapp-Mutterkonzern Meta nach eigenen Angaben alleine im ersten Halbjahr 2025 rund 6,8 Millionen betrügerische Konten gesperrt hat.
Für Nutzer:innen heißt das, wachsam zu sein. Auch Links, die von vermeintlich vertrauten Personen kommen, solltet ihr nicht blind vertrauen. Wenn Bekannte euch auf Whatsapp nach Geld fragen oder von einer vermeintlich sicheren Anlagemethode schwärmen, solltet ihr besonders skeptisch sein.