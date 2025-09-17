Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Whatsapp-Betrug: Wie Kriminelle mit falschen Gewinnspielen eure Chats übernehmen

Betrüger:innen nutzen die Beliebtheit von Online-Gewinnspielen aus, um die Whatsapp-Konten ihrer Opfer zu übernehmen. Wie der Trick funktioniert – und wie ihr euch schützen könnt.

Von Kim Rixecker
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Whatsapp-Betrug: Wie Kriminelle mit falschen Gewinnspielen eure Chats übernehmen

Neue Betrugsmasche nimmt Whatsapp-Nutzer:innen ins Visier. (Foto: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock.com)

Je nach Schätzung nutzen in Deutschland zwischen 53 und 62 Millionen Menschen Whatsapp. Für viele Menschen ist der Messenger damit der vielleicht wichtigste Kommunikationskanal geworden. Das wiederum macht Whatsapp auch zu einem lohnenden Ziel für Cyberkriminelle, die gestohlene Konten etwa für Betrugsmaschen verwenden.

Anzeige
Anzeige

Um die Kontrolle über ein Whatsapp-Konto zu erhalten, setzen die Kriminellen neuerdings gezielt auf fingierte Abstimmungsseiten, wie Kaspersky berichtet. Laut dem Anti-Viren-Hersteller bedienen sich die Betrüger dabei seriös wirkender Abstimmungs-Websites, auf denen Nutzer:innen etwa über Sportler:innen abstimmen können.

Um aber an der Abstimmung teilnehmen zu können, sollen sich die Nutzer:innen über Whatsapp „autorisieren“. Dazu müssen sie ihre Telefonnummer eingeben und erhalten anschließend einen Pin, den die Opfer dann wiederum in Whatsapp eingeben sollen. Damit wird jedoch nicht wie versprochen die Identität bestätigt – vielmehr geben die Opfer den Kriminellen damit vollen Zugriff auf ihre Chats.

Anzeige
Anzeige

Was Betrüger:innen hier als Methode zur Authentifizierung anpreisen, erlaubt ihnen in Wahrheit die Übernahme eurer Whatsapp-Chats. (Screenshot: Kaspersky)

Die Angreifer:innen können dann sämtliche Nachrichtenverläufe lesen und auch selbst Nachrichten verfassen. Auf die Art könnten die Angreifer:innen dann etwa Freunde und Verwandte des Opfers um Geld bitten oder anderweitig betrügen.

Whatsapp-Betrug bleibt ein großes Problem

Schon 2023 warnte BKA-Chef Holger Münch vor einer Zunahme beim Messenger-Betrug. Damals soll alleine in den ersten acht Monaten des vorangegangenen Jahres ein finanzieller Schaden in Höhe von 22 Millionen Euro entstanden sein.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Wie groß das Problem mittlerweile ist, zeigt sich daran, dass der Whatsapp-Mutterkonzern Meta nach eigenen Angaben alleine im ersten Halbjahr 2025 rund 6,8 Millionen betrügerische Konten gesperrt hat.

Für Nutzer:innen heißt das, wachsam zu sein. Auch Links, die von vermeintlich vertrauten Personen kommen, solltet ihr nicht blind vertrauen. Wenn Bekannte euch auf Whatsapp nach Geld fragen oder von einer vermeintlich sicheren Anlagemethode schwärmen, solltet ihr besonders skeptisch sein.

Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch?

Winzip
11 Bilder ansehen
Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Whatsapp
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren