Whatsapp Business unterstützt jetzt KI: Wenn Algorithmen Kundenanfragen beantworten

Mit Connect to AI will Whatsapp Business Accounts die Verwaltung von Chats erleichtern. Whatsapp ist nicht die erste Plattform, die KI für die Kommunikation einsetzt – so stieß eine ähnliche Funktion auf Linkedin auf harsche Kritik.